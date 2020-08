Auguri buon Ferragosto 2020/ Le frasi celebri da dedicare su Whatsapp o Sms

Ferragosto 2020 si avvicina e si comincia a pensare a modi originali per fare gli auguri e celebrare assieme ad amici, parenti e persone care. Andando alla ricerca di frasi, messaggi, poesie, video da inviare ad amici e parenti tramite Facebook o Whatsapp ci si può imbattere in una serie di aforismi e frasi famose che possono sicuramente venire in aiuto per chi cerca un modo per fare gli auguri di Ferragosto in maniera originale. Ad esempio i ricordi di Alberto Moravia, che nei suoi Racconti Romani ha dedicato al Ferragosto immagini evocative e scene che raccontano un tempo ormai andato ma che vive ancora nella mente di chi l’ha vissuto. “Eccoci nella pineta, al crocicchio dove sono i limonari, con i gitanti stesi all’ombra dei pini, le radio accese, i cartocci e le bottiglie di Ferragosto.” Questo era il Ferragosto di un’Italia più ingenua ma forse più felice, che sapeva come divertirsi con poco e come godersi anche ciò che la natura sapeva offrire nella stagione più calda.

BUON FERRAGOSTO 2020, LE MIGLIORI FRASI D’AUGURI

Poi c’è anche un altro autore molto citato, Stephen Littleword, che ha spiegato come il Ferragosto possa rappresentare un’occasione per vivere la convivialità ed essere più vicini alle persone a cui vogliamo e che ci vogliono più bene: “A Ferragosto non servono scuse per una bella birra e risate in compagnia, ferragosto è già una buona scusa per dimenticare tutto per un po’ e dedicarsi a vivere.” Dimenticare e dedicarsi a vivere, due arti spesso dimenticate ma che possono essere il segreto per migliorare la qualità della propria esistenza, prendendo come palla al balzo proprio una festività come il Ferragosto. Non dimentichiamo poi che il Ferragosto può essere un’occasione per dedicare un pensiero al proprio partner, soprattutto per chi ha visto appena sbocciare una storia d’amore. “Il primo raggio di sole caldo della giornata è per te, che sei lontano dai miei occhi, ma mai dal mio cuore. Buon Ferragosto.” O ancora: “Se Ferragosto fosse una poesia, sarebbe una poesia d’amore. Ti sfiorerebbe con una brezza leggera per darti sollievo dal caldo e dirti dolcemente che ti sto pensando.”





