Auguri Buon Ferragosto 2021/ Buona Festa dell’Assunta: frasi poetiche e preghiere

AUGURI DI BUON FERRAGOSTO 2021: L’ORIGINE DI QUESTA FESTA

Il Ferragosto è una festività che negli anni ha acquisito molti significati, anche molto diversi tra loro. È in primis una festività nata nell’Antica Roma, ma è anche religiosa, infatti si deve alla Chiesa cattolica lo spostamento della data, che originariamente cadeva il 1° agosto. Si volle far coincidere la ricorrenza laica con la festa religiosa dell’Assunzione di Maria, così oggi ci ritroviamo a fare non solo gli auguri di buon Ferragosto, ma anche di buona festa dell’Assunta. Bisogna farsi trovare allora pronti con le frasi giuste, ma potete contare sul nostro aiuto, visto che abbiamo diversi suggerimenti per oggi, domenica 15 agosto 2021.

A Ferragosto può capitare di essere lontani dalle persone care, anche per il periodo di vacanza, ma non per questo vien meno la tradizione degli auguri, da mandare via WhatsApp o con un bigliettino. A voi la scelta, a noi le proposte. Partiamo con frasi di auguri simpatiche come «Ferragosto, bilancia mia non ti conosco» e «Ferragosto è un apostrofo rosa fra le parole ‘ti’ e ‘aspetto col digestivo in mano».

FERRAGOSTO E FESTA DELL’ASSUNTA: AUGURI SIMPATICI E RELIGIOSI

«Il lato positivo del Ferragosto è che hai forno e fornelli pieni di cibo cucinato, ma il frigo vuoto per poterti godere il fresco in silenzio», è un’altra frase simpatica su cui potete puntare. Ma a proposito di quella distanza di cui vi parlavamo prima, a cui peraltro ci siamo purtroppo abituati in questi mesi a causa del Covid, potete optare per degli auguri di buon Ferragosto un po’ malinconici e al tempo stesso romantici: «Il primo raggio di sole caldo della giornata è per te, che sei lontano dai miei occhi, ma mai dal mio cuore. Buon Ferragosto». C’è poi chi “mixa” il Ferragosto con la Festa dell’Assunta: «Ma la santa di oggi non era Maria dell’Assunzione? Non capisco perché tutti benedicono la Parmigiana!».

Ma visto che oggi è anche la Festa dell’Assunta, potete condividere una preghiera in questa circostanza così particolare per non perdere di vista il significato religioso di questa giornata: «Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, noi Ti ringraziamo e Ti benediciamo perché la Vergine Maria, Madre di Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, è stata assunta nella Gloria del Cielo».

FRASI DI AUGURI PER BUONA FESTA DELL’ASSUNTA

Ora però vogliamo soffermarci sulle frasi religiose sull’Assunzione di Maria per fare riflessioni profonde sulla Festa dell’Assunta nel giorno di Ferragosto. «Il 15 agosto, prima del divertimento, rivolgiamo un pensiero alla Vergine Maria, che ha condiviso con tutti noi quell’amore infinito che ci tiene uniti come fratelli». Ma c’è anche: «Ferragosto, giorno dedicato alla nostra mamma: Maria, Madre di Dio, che è volata al Cielo per vederci e sentirci tutti. Affidiamo a te le nostre suppliche. Affidiamo a te le nostre famiglie bisognose».

Potreste citare anche Papa Pio XII: «Dio potrebbe fare certamente un mondo più bello di questo; ma non sarebbe più bello se vi mancasse Maria». O lasciarvi andare ad una preghiera: «Quando Maria ha lasciato questo mondo, un vuoto si è creato… Come può l’umanità andare avanti senza la madre di Dio? Lei, però, ci ha fatto una promessa nel giorno della sua Assunzione: che non ci avrebbe mai abbandonato e che ci avrebbe fatto sentire tutto il suo amore con ogni sua apparizione».



