Auguri buon ferragosto 2023/ Frasi: “Che sia dolce e succoso come un’anguria”

Si avvicina inesorabile il 15 agosto 2023, di conseguenza sta per scattare il giorno degli auguri di buon ferragosto. Esattamente fra una settimana, martedì prossimo, si terrà una delle feste più sentite dell’anno in Italia per via del fatto di cadere in estate, e giorno in cui storicamente si festeggia fra chi è già in villeggiatura, o chi magari si regala una gita fuori porta, una grigliata in compagnia o un bel pranzo al ristorante. Per questa occasione speciale abbiamo raccolto per voi alcune delle frasi più auguri per un buon ferragosto 2023 più belle che abbiamo trovato sul web a cominciare da: “Ti auguro un Ferragosto dolce e succoso come una grossa fetta d’anguria!”.

E ancora: “Il mio augurio più sincero è che tu possa sopravvivere al pranzo… Buon Ferragosto!”. Spazio anche a queste belle parole dello scrittore Stephen Littleword: “Che sia un ferragosto straordinario, colmo di piccole grandi cose, quelle che fanno bene al cuore, come un sincero sorriso di un amico, la carezza di una persona cara e la dolce compagnia di chi ti vuole bene”. Fra le tante frasi di auguri per un buon ferragosto 2023 anche: “Ti auguro una giornata di sole, allegria e un felice Ferragosto in compagnia!”.

AUGURI BUON FERRAGOSTO 2023: “SE OGGI MI CERCATE…”

Proseguiamo con altri due esempi semplice e simpatici: “Se oggi mi cercate, arrendetevi: sono in vacanza! Buon Ferragosto!”, e “Non servono grandi cose per fare un grande giorno… Buon Ferragosto!”. E ancora: “Che la magia delle vacanze ti porti tanta felicità. Auguri di Buon Ferragosto!”. C’è chi ironizza sul cibo: “Ferragosto, bilancia mia non ti conosco… Tanti auguri!”.

Attenzione anche a questo esempio se cercate delle frasi d’auguri di buon ferragosto 2023 decisamente pungenti: “Passano gli anni ma le domande restano le stesse: esiste Dio? Siamo soli nell’universo? Che fai a Ferragosto?”. Infine rispolveriamo Stephen Littleword con: “A Ferragosto non servono scuse per una bella birra e risate in compagnia, Ferragosto è già una buona scusa per dimenticare tutto per un po’ e dedicarsi a vivere”.

