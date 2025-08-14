Frasi auguri di Buon Ferragosto 2025 e Buona Festa dell'Assunta, ma anche immagini: citazioni famose, aforismi e simboli da usare domani, 15 agosto

Fervono i preparativi per domani, tra borse mare da preparare, valigie per eventuali vacanze o grigliate da allestire, ma soprattutto per gli auguri di Buon Ferragosto 2025 e Buona Festa dell’Assunta da inviare ad amici, colleghi e parenti. Chi non vuole ridursi all’ultimo momento, rischiando poi di dover fare tutto in fretta e furia senza dare la giusta importanza a questo momento, può prepararsi in anticipo, potendo contare sulle frasi che circolano sul web, a partire da quelle che abbiamo raccolto.

Ma prima c’è qualche suggerimento da proporre per chi vuole fare da sé, per dar spazio a creatività e originalità: in questo caso, potete augurare una giornata piena di sole, momenti da ricordare e sorrisi; tra gli auguri da fare quelli di vivere questa giornata in allegria, in ottima compagnia, ma magari anche un pizzico di avventura.

Ma non possiamo fare a meno per domani di riflessioni religiose e frasi con tono religioso: “Che Maria Assunta in Cielo protegga te e la tua famiglia e vi accompagni con la sua benedizione“, “In questo giorno di festa, affidiamo a Maria i nostri cuori e le nostre speranze“, “Buona Festa dell’Assunta! Che il suo sguardo materno vegli su di te” e “Oggi celebriamo Maria Assunta in Cielo: un esempio di fede e amore che ci guida ogni giorno” possono essere delle opzioni da prendere in considerazione.

FRASI FAMOSE E CITAZIONI PER AUGURI BUON FERRAGOSTO 2025 E PER LA FESTA DELL’ASSUNTA

Se ci tenete a far bella figura con amici e parenti con citazioni famose e aforismi, anche a Ferragosto e per la Festa dell’Assunta, allora ci sono frasi perfette per fare degli auguri poetici, ad esempio con Carl Gustav Jung: “Il mare è come la musica: contiene e suscita tutti i sogni dell’anima“. Ve ne sono diverse anche di pontefici, a partire da Francesco: “Maria è il primo frutto della redenzione e il segno sicuro della nostra meta“.

In alternativa, potete optare per il suo predecessore, Benedetto XVI: “L’Assunzione è il sigillo della speranza cristiana: dove è Maria, lì saremo anche noi“. In alternativa, c’è San Giovanni Paolo II: “Maria, elevata alla gloria del cielo, è la stella che guida il nostro cammino“. C’è poi San Massimiliano Kolbe che in vista della Festa dell’Assunta ci consente di ricordare che “la purezza di Maria è la porta del cielo che si apre per l’umanità“.

I SIMBOLI DEL FERRAGOSTO E DELLA FESTA DELL’ASSUNTA PER LE IMMAGINI

Meritano un capitolo a parte le immagini che si possono usare per fare gli auguri di Buon Ferragosto 2025 e Buona Festa dell’Assunta, con due strade che si aprono: una è religiosa, l’altra laica. Infatti, ci sono immagini che rispecchiano il tema estivo e vacanziero che accompagna questa giornata, per cui per auguri da mandare ad amici, via social, potete optare per spiagge, tra mare e ombrelloni, paesaggi montani o di campagna, grigliate e tavolate all’aperto, sole, tramonti colorati e fiori, come pure bevande e frutta estiva.

Ma c’è chi vive questa giornata in chiave spirituale, motivo per il quale potete optare per icone o dipinti della Madonna Assunta in Cielo, così come affreschi o opere d’arte sacra mariana, ma ci sono anche foto di chiese dedicate all’Assunta, passando per cieli azzurri e nuvole con luce dorata, per rappresentare l’ascesa, ma anche corone di stelle o fiori bianchi, rappresentando così purezza e devozione.

Potreste anche unire entrambi questi aspetti per fare degli auguri unici, senza però scadere nel profano, con frasi di auguri sovrapposte ad immagini mariane e composizioni grafiche.

Buona #FestadellAssunta che la Vergine Madre che per prima sperimentò la Salvezza della Croce ci insegni ad avere fede pic.twitter.com/ri6tXeZsSY — Concetta Noto 🇮🇹🇪🇺 (@noto_concetta80) August 15, 2022