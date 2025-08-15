I nostri consigli per i vostri auguri buon Ferragosto da inviare oggi, 15 agosto 2025: frasi, immagini e canzoni da inviare nella giornata su WhatsApp

Pur segnando sempre di più l’avvicinarsi della fine del periodo estivo, questa giornata del 15 agosto 2025 – precisamente un venerdì – è ancora un momento di festa con moltissimi tra voi che siamo certi stiano cercando i migliori auguri buon Ferragosto da inviare a tutti gli amici e parenti, sia quelli che avrete il piacere di passare il pomeriggio dopo la tradizionale grigliata, sia – e forse soprattutto – coloro che purtroppo non riuscirete a vedere per via della distanza o degli impegni che non siete riusciti a fare combaciare!

Allerta meteo oggi 15 agosto/ 14 città bollino rosso per caldo, 2 regioni da giallo per maltempo: previsioni

Ovviamente – confermando le nostre abitudini in occasione di queste festività – a scegliere delle proposte per gli auguri buon Ferragosto ci abbiamo pensato noi de ilSussidiario.net che le stiamo selezionando già da giorni, appositamente per voi carissimi lettori: nelle prossime righe, infatti, troverete alcune frasi e delle immagini che potrete immediatamente inviare su WhatsApp a chiunque vogliate; così come nelle prossime ore in questo stesso articolo ve ne proporremo tante altre, sempre originalissime!

Supermercati aperti oggi, Ferragosto 2025/ Dove fare la spesa il 15 agosto: l'elenco completo

FRASI PER GLI AUGURI BUON FERRAGOSTO: QUALCHE SPUNTO MUSICALE PER I VOSTRI MESSAGGI

Visto che questa è una festività gioiosa e allegra in cui speriamo possiate divertirvi il più possibile, appropriate per le frasi di auguri buon Ferragosto ci sembrano soprattutto delle ottime canzoni da cui potete trarre i vostri versi preferiti, sfruttandole anche come sottofondo per la vostra grigliata nel caso in cui siate gli addetti alla musica: come non partire, in questo capitoletto, da un classico intramontabile come “Notte di Ferragosto” del grandissimo Gianni Morandi.

Altrettanto intramontabile, per i vostri spunti sulle frasi di auguri buon Ferragosto, è anche “Sogno di Ferragosto” scritta e interpretata da Raoul Casadei; mentre un pochino più recenti e movimentate sono – per esempio – pezzi come la recentissima “Mille” di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti, oppure “Una vita in vacanza” di Lo stato sociale e, infine, la un pochino più seriosa “Tra le granite e le granate” di Francesco Gabbani!

Auguri buona festa dell'Assunzione, oggi 15 agosto 2025/ Frasi e immagini da inviare ad amici e parenti

IMMAGINI E VIDEO PER I VOSTRI AUGURI BUON FERRAGOSTO: DOVE TROVARE LE MIGLIORI

Superato il capitolo dedicato alle frasi per gli auguri buon Ferragosto, vogliamo – come dicevamo prima – lasciarvi anche un paio di immagini, video e GIF, anticipate (pur di pochissimo!) dal suggerimento di spendere qualche minuto di questa vostra giornata libera per sondare i vostri social preferiti e trovarne tantissime altre, forse ancora più belle e originali di quelle che siamo stati in grado di trovare noi; mentre ora non ci resta che augurarvi a nostra volta buon Ferragosto e – soprattutto – buona grigliata!

🎉Buon #Ferragosto from #CastroMarina in #Salento. Ferragosto is an old public holiday in #Italy originating from the Feriae Augusti (“Festivals of the Emperor Augustus”) introduced by #Augustus in 18 BC, today It coincides with the major Catholic feast of the Assumption of Mary. pic.twitter.com/ObNTx20f5B — DCQItalia 🇮🇹 (@dcq_italia) August 15, 2018