Nella giornata di oggi – ovviamente giovedì 17 aprile – si celebra il primo giorno del Triduo Pasquale e l’ultimissimo del tempo di Quaresima con il Giovedì Santo che rappresenta la prima effettiva festività che ci condurrà verso la Pasqua, da accogliere con delle bellissime frasi di auguri buon Giovedì Santo 2025 da inviare a tutti i nostri parenti, agli amici o anche più genericamente ai fedeli con i quali siamo in contatto – tra amicizie e gruppi vari – tra Facebook, WhatsApp e qualsiasi altro social frequentiate.

Massimiliano Mulas, 45enne presunto stupratore trasferito/ Da Venezia a Gorizia insieme ai Sex Offender

Come sempre facciamo noi de ilSussidiario.net, anche per gli auguri buon Giovedì Santo 2025 abbiamo preparato una ricca sfilza di proposte tra frasi, preghiere e poesie prontissime per diventare degli ottimi messaggi che ovviamente troverete proprio tra queste stesse righe; fermo restando che se le proposte già pubblicate non vi dovessero piacere nel corso delle 24 ore odierne ne riporteremo tantissime altre, continuando ad aggiornare questo articolo sugli auguri buon Giovedì Santo 2025 che – naturalmente – vi invitiamo a salvare o tenere d’occhio ogni tanto per non perdervi nessuna proposta!

Immagini auguri buon Giovedì Santo e Pasqua 2025/ Foto, GIF e disegni per i vostri messaggi

POESIE, PREGHIERE E FRASI PER GLI AUGURI BUON GIOVEDÌ SANTO 2025: ALCUNI SPUNTI DA INVIARE OGGI

Entrando subito nel merito della ragione che vi ha portati qui, tra la tantissime possibili proposte sulle frasi di auguri buon Giovedì Santo 2025 una particolare attenzione vi consigliamo di riporla nel famoso comandamento dell’amore pronunciato proprio da Gesù ai sui discepoli invitandoli ad amarsi “con la stessa intensità, forza e radicalità che avete visto in me (..) abbracciando la vostra fragilità“; mentre tantissimi altri spunti li troverete nelle parole di Papa Francesco – che ad esempio ci invitò a fare tesoro della “memoria delle opere” del Signore e della “luce sfolgorante (..) delle sue parole” – o degli altri pontefici che l’hanno preceduto.

Oms, accordo su prevenzione e lotta alle pandemie/ Cosa prevede: no a vaccini obbligatori, le altre misure

Sempre rimanendo – chiaramente – nel contesto biblico ed ecclesiastico, per i vostri auguri buon Giovedì Santo 2025 potreste anche far fondo alle tante preghiere dedicare a questa giornata come la “Poesia di Pasqua” scritta da Charles Singer o le due dedicate a Gesù Agonizzante parte della liturgia tradizionale; ma al contempo vi ricordiamo anche che al Giovedì Santo è dedicata anche la pagina 246 del “Cantico dei Vangeli” di Alda Merini con una bellissima poesia sull’Ultima Cena e la poesia “Giovedì Santo” scritta da Biagia Marniti ed inserita nella raccolta “Nero amore rosso amore”.