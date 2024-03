Auguri buon Giovedì Santo di Pasqua 2024/ Frasi: “Oggi una meditazione ardente di gioia…”

IN ATTESA DELLA PASQUA 2024, LE FRASI DI MAURIAC PER GLI AUGURI DI UN BUON GIOVEDÌ SANTO

Da oggi molti di noi cominceranno a ricevere gli auguri di Pasqua 2024, e questo vale anche per ilSussidiario.net: partiamo dalle frasi per auspicare un buon Giovedì Santo a chiunque faccia parte della vostra vita. Questa è la giornata in cui finisce la Quaresima, iniziata col Mercoledì delle Ceneri, con essa termina pure il digiuno di penitenza. Negli auguri di oggi si ricorda l’Eucaristia, ma il simbolo del Giovedì Santo è la lavanda dei piedi, un gesto con cui si rappresenta il donarsi completamente agli altri, tutti aspetti rievocati dalle frasi, come nel caso di François Mauriac: “Anche noi abbiamo ancora in bocca il gusto del Pane, che non è più pane, e nemmeno abbiamo finito d’adorare presente nel nostro corpo l’inimmaginabile umiltà del Figlio di Dio che dobbiamo alzarci in fretta per seguirlo all’orto dell’agonia“.

LETTURE/ Le lacrime di Abimelec per l'agnello: Elena Bono e i personaggi segreti del Vangelo

Grazie allo scrittore e drammaturgo francese, che ha scritto molto sulla ricorrenza, possiamo scegliere anche per un’altra riflessione: “Tutto il Giovedì Santo, tutta questa lunga giornata di primavera non basterebbe ad esaurire una meditazione ardente di gioia. Ma la Mensa è finita e bisogna entrare nelle tenebre del Giardino; impossibile sostare ancora un solo minuto“. Sempre François Mauriac ci consente di fare degli auguri profondi avvicinandoci alla Pasqua 2024: “La grazia del Giovedì Santo si trasmetterà sino alla fine dei secoli, sino all’ultimo prete che dirà l’ultima messa nel mondo semidistrutto“.

GIOVEDÌ SANTO 2024/ Quel fornaio di Gerusalemme che aiutò Dio a rifare la storia

PREGHIERE E AUGURI PER UN BUON GIOVEDÌ SANTO 2024: ALCUNE FRASI SIGNIFICATIVE

Nel giorno del Giovedì Santo, 28 marzo 2024, potete anche condividere per gli auguri delle preghiere, che rappresentano un momento di riflessione e al tempo stesso di condivisione molto sentiti. Tra le frasi che vi suggeriamo invece c’è anche: “Possa questa santa giornata ricordarti che Dio ti è vicino in ogni momento“.

Possiamo anche cogliere l’occasione per raccontare cosa abbiamo imparato, le lezioni apprese nel complicato e imprevedibile cammino che è la vita: “Gesù ci ha insegnato ad amarci l’un l’altro e a tenere da parte le nostre differenze. Possiamo ricordarlo per sempre e seguire il Suo sentiero. Auguri Buon Giovedì Santo 2024!“. Potreste anche scegliere frasi di auguri “motivazionali”, cioè mandare riflessioni che possano anche tracciare una strada.

Immagini buona Pasqua 2024/ Foto e gif per WhatsApp: uova, colombe e conigli per gli auguri

© RIPRODUZIONE RISERVATA