Auguri Buon Halloween 2020/ Frasi “da brivido” da inviare su Whatsapp: le più belle

Sfilate e feste in maschera per Halloween 2020 quest’anno saranno bandite quasi ovunque per via dell’emergenza Coronavirus che impone di osservare rigide misure restrittive per limitare il più possibile la diffusione del contagio. Tuttavia, non possono certamente venir meno gli auguri da brivido in occasione della festività più spaventosa dell’anno! Mancano ormai pochi giorni alla celebrazione di Halloween che come di consueto ricorre il 31 ottobre. Considerata come una delle feste americane più inquietanti di sempre, è entrata da alcuni anni a far parte anche delle tradizioni italiane e si rinnova nella vigilia di Ognissanti con zucche illuminate e costumi spaventosi che ripropongono spesso streghe, mostri e fantasmi. Halloween affonda le sue radici nella cultura celtica. Agli inizi del Novecento divenne la cosiddetta “notte delle streghe” celebrata in tutti gli Stati Uniti per poi giungere nei decenni anche nel Vecchio Continente ma assumendo significati ben differenti rispetto all’originario ed antico significato che i Celti davano alla leggenda di Samhain di cui oggi è rimasto ben poco, essendo divenuta sempre più una festività prettamente commerciale. Venendo meno in questa folle annata la possibilità di sfoggiare i propri vestiti in maschera e ripetere il classico rito del “dolcetto o scherzetto”, non possiamo fare altro che affidarci alle frasi più divertenti ed al tempo stesso paurose da inviare via social o Whatsapp ad amici e colleghi.

BUON HALLOWEEN 2020: LE FRASI DI AUGURI

Frasi da brivido, foto paurose, gif animate a tema horror ormai da anni fanno da sfondo alle celebrazioni di Halloween. Sarà così anche quest’anno, seppur in forma limitata. I protagonisti continueranno ad essere soprattutto i più piccoli ma anche gli adulti potranno sbizzarrirsi con frasi ad effetto da inviare a colleghi e parenti cercando di rimediare qualche “dolcetto” almeno virtuale. Ecco una serie di frasi di auguri ironiche da destinare ai colleghi di lavoro, in particolare quelli con i quali, in smart working, in questo periodo vi ritroverete a scambiare più del solito chat e messaggi a distanza. L’obiettivo quest’anno non sarà tanto spaventare quanto far sorridere! “Stasera mi vesto da zombie ma mi manca il vestito, mi presteresti l’abito che spesso usi in ufficio?! E’ mostruoso!”, ed ancora, “Questa festa ormai è démodé! Si vedono cosi tanti mostri ogni giorno in giro!”. Se siete invece alla ricerca di frasi di auguri di Buon Halloween 2020 da destinare alla vostra dolce metà, ecco qualche idea carina da sfruttare al meglio: “Di giorno bella come il sole, ma stanotte incantevole come la luna!” eppure “Buon Halloween dal tuo dolcetto preferito amore!”. A dimostrazione che anche nella festività più spaventosa dell’anno si può essere romantici, “senza scheletri nell’armadio!”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA