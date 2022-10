Auguri Buon Halloween 2022/ Frasi e citazioni “Una piccola occhiata verso l’oscurità”

FRASI AUGURI DI BUON HALLOWEEN: PAROLA ALL’ESPERTO…

Quali frasi scegliere per fare gli auguri di Buon Halloween? Trattandosi di un’occasione particolare, ci sono varie opzioni, da scegliere anche a seconda del destinatario e del tono che si vuole dare al messaggio, a prescindere da come venga mandato, se con WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram o non via social.

Spesso mancano idee e ispirazione, ma si vuole “lasciare il segno”. Siete nel posto giusto, perché quelle che vi proponiamo sono frasi di auguri di buon Halloween 2022 con toni differenti: più tradizionali o spaventosi, simpatici e divertenti. A voi il compito di decidere su quale puntare.

Non possiamo non partire da un esperto come Stephen King: “Halloween è il giorno in cui ci si ricorda che viviamo in un piccolo angolo di luce circondati dall’oscurità di ciò che non conosciamo. Un piccolo giro al di fuori della percezione abituata a vedere solo un certo percorso, una piccola occhiata verso quell’oscurità”. Tra le frasi di auguri di Buon Halloween anche una tratta dalla serie tv Dexter: “Adoro Halloween: è l’unico periodo dell’anno in cui tutti indossano una maschera, non solo io”.

FRASI AUGURI DI BUON HALLOWEEN: DALLA LETTERATURA ALLA TV…

Ma potete anche far bella figura con le frasi di auguri di Buon Halloween, ad esempio se vi affidate alla letteratura. “Ora è nella notte il momento delle streghe, quando i cimiteri sbadigliano e l’inferno stesso alita il contagio su questo mondo”, scriveva William Shakespeare. Ma vi avevamo parlato anche di versioni simpatiche, allora non possiamo non attingere dai Simpson. “C’è un gruppo di persone per cui ogni giorno è Halloween. Sto parlando degli adulti ignoranti. Per loro leggere il giornale è una cosa assai più terribile di qualsiasi spiritello maligno, fantasma o spettro! “, dice il personaggio Boe Szyslak.

Le frasi di auguri di Buon Halloween però possono essere anche spunto di riflessione. Per questo vi proponiamo una di Jean Baudrillard: “Non c’è niente di più divertente di Halloween. Questa festa sarcastica riflette una domanda infernale di vendetta da parte dei bambini sul mondo degli adulti”. E per concludere, ma solo per ora: “Finché ci saranno una notte buia, una luna piena di misteri e una zucca che ride, ci sarà sempre Halloween”, di Fabrizio Carmagna.











