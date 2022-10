Auguri Buon Halloween 2022/ Frasi e filastrocche: “Il mantello nero della notte…”

FRASI DI AUGURI DI BUON HALLOWEEN 2022: “MOSTRI REALI…”

Ci sono frasi diventate simboliche, dei veri e propri motti, ma per gli auguri di Buon Halloween 2022 bisogna avere tante opzioni da usare per parenti e amici. Ad esempio, possiamo attingere dal mondo cinematografico, tra l’altro molto generoso sul tema. “Questo è Halloween, grida insieme a noi, fate largo a chi è speciale più di voi” da Nightmare Before Christmas. “Ascoltali, i figli della notte. Che musica suonano!” invece da Dracula. Ma c’è pure la letteratura con le citazioni: “I mostri sono reali, anche i fantasmi sono reali. Vivono dentro di noi e, a volte, vincono“, scrive Stephen King.

Tra le frasi di auguri di Buon Halloween 2022 ci sono anche quella di Bill Watterson: “Se la notte è nera è perché nulla possa distrarci dai nostri incubi” e “Dove non c’è immaginazione non c’è orrore” di Sir Arthur Conan Doyle. Ma nella lista dei suggerimenti che abbiamo raccolto per voi c’è pure George Carlin: “Ci sono notti in cui i lupi stanno in silenzio e solo la luna ulula“. Ma non è finita qui, perché ci sono frasi di auguri di Buon Halloween 2022 di altro tono…

FRASI DI AUGURI DI BUON HALLOWEEN 2022: FILASTROCCHE E DOLCETTI…

“Attento, i fantasmi camminano per strada oggi. Buon Halloween di paura!“, ad esempio può essere una buona idea per degli auguri di Buon Halloween 2022 simpatici e divertenti. Tra le frasi ve ne sono anche con un pizzico di sarcasmo: “Chi indossa maschere per nascondere la sua vera natura, oggi si sente a suo agio. Buon Halloween!“.

Se vi piacciono le rime, allora ci sono delle interessanti filastrocche: “Nella notte della paura c’è una strega tutta scura; salta fuori anche il vampiro che ti toglie pure il respiro, ma non voltarti arriva il fantasma ad Halloween è tutto un marasma!“. A proposito di rime, torniamo alle frasi di auguri di Buon Halloween 2022 simpatiche: “Chi i dolcetti non mi dà, prima o poi si pentirà! Preparati amico, stasera passo da te! Buon Halloween!“. E così pure: “Halloween è la festa dei mostri… beh, allora è la tua serata: buon divertimento!“. Infine, vi proponiamo un’ultima frase Guillaume De Salluste Du Bartas: “Il mantello nero della notte copre tutto allo stesso modo“.

