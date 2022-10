Auguri buon Halloween 2022/ Tante frasi a tema: “Ora è il momento delle streghe”

Si avvicina inesorabile la festa di Halloween 2022, la giornata più spaventosa dell’anno, e per l’occasione saranno molti coloro che si scambieranno dei simpatici messaggi d’auguri a tema. La nostra redazione per provare a semplificarvi il lavoro, ha deciso di raccogliere per voi alcune delle frasi d’auguri più originali per Halloween 2022, a cominciare da qualche citazione, come ad esempio questa a firma William Shakespeare: “Ora è nella notte il momento delle streghe, quando i cimiteri sbadigliano e l’inferno stesso alita il contagio su questo mondo”, pensiero utilizzabile anche come post social alquanto “spettrale”.

E ancora: “Il paradiso lo preferisco per il clima, l’inferno per la compagnia”, disse un giorno il grande Mark Twain, mentre un altro autore come Bram Stoker scrisse: “Sono immerso in un mare di interrogativi. Dubito; temo; penso cose strane, che non oso confessare allo stesso mio cuore”. Proseguiamo con una frase di auguri per Halloween 2022 decisamente classica come: “Dolcetto o scherzetto, borsa di dolci, i fantasmi stanno camminando per la strada”, ma anche: “Quando le streghe vanno a cavallo, e si vedono i gatti neri, e la luna ride e sussurra… siamo vicini ad Halloween!”, e: “Dolcetto o scherzetto, annusa i miei piedi, dammi qualcosa di buono da mangiare!”.

AUGURI HALLOWEEN 2022, FRASI E CITAZIONI: DA SHAKESPEARE A STOKER

Passiamo ad un’altra citazione come quella di Mary Shelley: “C’è qualcosa che consuma la mia anima e che io non riesco a comprendere”, mentre sempre Bram Stoker un giorno disse: “Ascoltali, i figli della notte. Che musica suonano!”. Fra le frasi d’auguri per Halloween 2022 potreste utilizzare anche questa citazione di Lovecraft: “La più antica e potente emozione umana è la paura, e la paura più antica e potente è la paura dell’ignoto”, ma occhio anche a queste parole di William Shakespeare: “Vuoto è l’inferno: tutti i diavoli sono qui”. Chiudiamo con un pensiero più classico, un classico messaggio d’auguri in stile WhatsApp: “Ti auguro una borsa piena di caramelle, ossa, pipistrelli e tanto divertimento. Buon Halloween!”.

