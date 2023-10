Auguri buon Halloween 2023/ Frasi divertenti: “Fra tutte le streghe tu sei la migliore”

Un altro giorno in meno in vista di Halloween 2023, un’altra giornata dedicata alla raccolta delle frasi d’auguri più belle per la festa più spaventosa dell’anno. Quando mancano solo 3 giorni alla notte fra il 31 ottobre e l’uno novembre, ecco per voi alcune frasi da utilizzare per fare gli auguri sia come messaggio WhatsApp quanto come post sui social. Partiamo da qualche esempio simpatico come: “A Halloween fa così freddo! Per questo io decido sempre di vestirmi da piumone!”, ma anche: “Buon Halloween! Bisogna dire che fra tutte le streghe sei la migliore”.

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi, killer del Maine trovato morto: si è suicidato nei boschi

E ancora: “La strega è caduta dalla sua scopa, poveretta, poverina… Mi dispiace tantissimo… Ha avuto il colpo della strega!”. Sullo stesso tema: “Ho saputo che per Halloween darai una festa in onore delle streghe. Dobbiamo portarti il regalo? Auguri.”. Fra le tante frasi d’auguri per Halloween 2023 anche queste parole a tema ‘osseo‘: “Mi dispiace tanto per chi si veste da scheletro… Non potrà mai avere un amico per la pelle!”. Continuiamo con un altro esempio a tema food: “Spero che tutte le caramelle non vadano dritte dritte sui tuoi fianchi: felice Halloween!”.

Cambio Ora solare 2023, domani addio ora legale/ Dall'abolizione alla regola del 3-2-1 per abituarsi

AUGURI BUON HALLOWEEN 2023: “NON SENTO IL BISOGNO DI TRAVESTIRMI…”

Un ipotetico scambio di battute fra una strega e uno scheletro: “Una strega al suo amico scheletro: ‘Che bello, oggi è la nostra festa!’. Lo scheletro: ‘Non sto più nella pelle!’”. Ma anche: “Un attimo, mi preparo. Non tutti hanno la fortuna di essere sempre pronte come te. Buon Halloween”. Spazio anche a questo simpatico pensiero: “È Halloween ed è il momento giusto per tirare fuori tutti i nostri scheletri dall’armadio”.

Continuiamo con una persona che non ha bisogno di travestimenti per Halloween 2023: “Non sento il bisogno di travestirmi, sono una strega tutti i giorni e uno zombie tutte le mattine”. Chiudiamo con due freddure: “Qual è il regalo più inutile da fare a Dracula? La crema solare!” e “Se ad Halloween vuoi terrorizzare qualcuno, chiamalo e digli: ‘Devo parlarti’”.

DAL CARCERE/ A Opera come in guerra, anche tra nemici si riscopre la comune umanità

© RIPRODUZIONE RISERVATA