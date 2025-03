Entreremo a partire da oggi nel vivo della celebrazione della Quaresima che ci poterà – subito dopo il Giovedì santo – direttamente all’importantissimo momento della Pasqua e per riconoscere a pieno l’importanza di questo momento dell’anno ovviamente una buona idea potrebbe essere quella di inviare gli auguri buon Mercoledì delle Ceneri 2025 a tutti i vostri amici e parenti fedeli che daranno il via oggi – mercoledì 5 marzo – al periodo di penitenza e pentimento in vista della rinascita spirituale tipica della Pasqua: ovviamente se foste a caccia delle migliori proposte per gli auguri buon Mercoledì delle Ceneri 2025 siete capitati nel posto giusto perché tra queste righe troverete un’originale serie di spunti pronti all’invio.

Estrazione Million Day di oggi 4 marzo 2025/ Numeri vincenti delle ore 20:30

Facendo – però – innanzitutto un passetto indietro prima di arrivare alle proposte odierne di auguri buon Mercoledì delle Ceneri 2025 vale la pena ricordare che il periodo quaresimale – comunque lo si viva, tra chi sceglie di digiunare interamente e chi preferisce osservare le ultime indicazioni vaticane che limitano l’astinenza dal cibo a pochi giorni selezionati – è innanzitutto un momento di conversione e riconversione; con la conseguenza che le frasi che troverete di seguito saranno sicuramente utili per i vostri cari già fedeli, ma anche – e forse soprattutto – per chi ha una fede vacillante e nutre qualche piccolo dubbio spirituale.

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 4 Marzo 2025

FRASI E PREGHIERE PER GLI AUGURI BUON MERCOLEDÌ DELLE CENERI 2025

Entrando ora nel vivo di questo articolo che ricordiamo essere dedicato alle frasi per i vostri auguri buon Mercoledì delle Ceneri 2025, vogliamo partire dal dire che gli spunti migliori arrivano – naturalmente – dal mondo religioso, come nel caso delle tante riflessioni fatte da Papa Francesco nel corso degli anni, come ad esempio: “Nella vita avremo sempre cose da fare e avremo scuse da presentare, ma, fratelli e sorelle, oggi è il tempo di ritornare a Dio“; oppure anche la più breve e (se vogliamo) intima: “La quaresima è una discesa umile dentro di noi verso gli altri“.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti!/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Martedì 4 Marzo 2025

D’altra parte, un altro ‘ambiente’ ricco di spunti per le frasi di auguri buon Mercoledì delle Ceneri 2025 è sicuramente quello delle preghiere che vanta decine e decine di possibilità come ad esempio la spesso dimenticata (e leggermente rivisitata da noi): “L’umiltà di Cristo ci ha insegnato ad essere umili sottomettendosi ai peccatori e la glorificazione di Cristo glorifica anche noi precedendoci nella resurrezione. Se siamo morti con lui vivremo con lui e se perseveriamo regneremo insieme a lui“; oppure: “Eccoci Signore, veniamo a te (..) grati, certi del tuo amore, consapevoli di consegnarti errori [e] peccati (..) e di ricevere da te perdono, amore e fiducia“.