Auguri Buon Natale 2019: frasi e immagini/ Countdown su Whatsapp, messaggi ad effetto

Mancano poche settimane al Natale 2019 ma già c’è chi, tra un regalo ed un altro da mettere sotto l’albero sta già pensando agli auguri di Buon Natale da allegare al pacchetto. Non è mai troppo presto per iniziare a pensare alle frasi giuste da scrivere alle persone che amiamo, ed allegare ad un dono natalizio fatto col cuore. Ormai da qualche anno, purtroppo, i messaggi Facebook e Whatsapp hanno preso il posto dei più classici, sentiti e tradizionali bigliettini colorati scritti a penna con i quali si era soliti scambiarsi gli auguri nel giorno di festa più atteso dell’anno. Indipendentemente dalle modalità scelte per augurare Buon Natale, l’incubo di restare a secco di frasi originali e ad effetto ha riguardato sempre un po’ tutti noi. Come correrei ai ripari in largo anticipo? Se anche voi non avete idea di cosa scrivere o siete a caccia di immagini natalizie diverse da quelle classiche, magari da condividere tramite il proprio profilo Instagram, siamo pronti a venirvi in soccorso con i nostri consigli! Tra le frasi più belle da condividere in famiglia, ve ne citiamo alcune: “Che la magia del Natale ti avvolga come in un abbraccio in questo giorno di festa. Tanti auguri di buon Natale”, ed ancora, “Che questo Santo Natale ti porti gioia, serenità e… dei regali favolosi! Auguri di buon Natale”. Se lo spirito romantico vi pervade anche a Natale, ecco come far sciogliere il cuore alla persona amata: “Le cose belle accadono quando c’è più bisogno… come quando sei entrata a far parte della mia vita. Auguri amore mio”.

AUGURI BUON NATALE 2019: FRASI ORIGINALI E IMMAGINI WHATSAPP

Se state cercando delle immagini per gli auguri di Buon Natale 2019, da condividere con amici e parenti anche via social, allora Instagram – il social fotografico per eccellenza – potrebbe fare al caso vostro! Di profili pensati per racchiudere immagini a tema natalizio ve ne sono a bizzeffe ma uno in particolare potrebbe davvero sorprendervi per via degli scatti pubblicati che donano la classica atmosfera natalizia, carica di attesa e magia. Non a caso il profilo in questione si chiama “Christmas Countdown” ed è gestito da un “Christmas Lover”con una vera ossessione per il Natale e tutto ciò che ruota attorno a questa festività. Dalle foto dei classici addobbi a quelle di splendidi paesaggi innevati, fino ai caldi momenti da trascorrere tra le mura domestiche, con la possibilità di condividere o inviare via Whatsapp ai nostri contatti, regalando anche a loro il gusto dell’attesa, magari allegando da oggi una frase ad effetto fino al 25 dicembre, come se fosse una sorta di calendario dell’Avvento virtuale, per rendere la gioia del Natale ancora più magica!





© RIPRODUZIONE RISERVATA