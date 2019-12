Auguri Buon Natale 2019, frasi e messaggi/ Da Whatsapp a Telegram, citazioni dei film

Ci avviciniamo a grandi passi verso le festività di Natale e come ogni anno è già partita la corsa ai regali da fare ad amici e parenti. Per ogni pacchetto non dovranno mancare gli auguri di Buon Natale 2019 da scrivere sui classici biglietti o da preparare in vista di messaggi Facebook e Whatsapp da inviare alle persone care. Come ogni anno però, cresce anche l’ansia in vista delle frasi più originali da scrivere per non passare inosservato. Come sorprendere parenti ed amici (ma perchè no, anche colleghi) con auguri di Buon Natale 2019 per nulla banali? Per gli amanti del cinema potrà essere un piacere ricevere sul proprio bigliettino di auguri una frase tratta dai migliori film sul Natale. Per animi decisamente più cinici e difficili da far sciogliere anche in prossimità delle feste natalizie, sarebbe perfetta una frase tratta da “A Christmas Carol”: “Se potessi farlo… ogni idiota che vedo uno andare in giro con stampato ‘Buon Natale’ sulle labbra, lo metterei nel bollito e lo seppellirei con una foglia di agrifoglio conficcata nel cuore”. Più romantica invece la frase tratta da “White Christmas”: “E possano tutti i vostri giorni di Natale essere innevati! Buon Natale”. Ed ancora: “E’ Natale… non c’è tempo per emozionarsi!”, tratta dalla pellicole “Il figlio di Babbo Natale”.

AUGURI BUON NATALE 2019, FRASI E MESSAGGI SU TELEGRAM E NON SOLO

Come fare gli auguri di Buon Natale 2019 pur restando al passo con i tempi? Se per voi carta e penna sembrano ormai degli oggetti superati, anche in vista del Natale in arrivo potrete iniziare a pensare alle modalità più originali con le quali augurare buone feste ad amici e parenti. Instagram, Facebook, Whatsapp o Telegram: sono numerosi i mezzi che permetteranno di inoltrare in tempo reale i vostri pensieri di auguri, quindi anche quest’anno non avrete scuse! Nonostante la magia del Natale sia destinata in parte a perdersi con l’uso delle più recenti app di messaggistica, le stesse sono preferite dai più giovani rispetto ai tradizionali metodi per fare gli auguri. Se avete un gruppo Whatsapp o Telegram, potrete inviare la vostra frase a tutti i contatti, rischiando però di sembrare un po’ troppo superficiali e poco originali. Tuttavia, anche via Instagram, tramite la funzione testo delle Stories potrete incollare un bel messaggio ad effetto, contornato da qualche gif, con il quale fare i vostri speciali auguri di Buon Natale ai vostri follower, soprattutto se numerosi e sempre molto attivi sul vostro profilo. Ecco allora una serie di frasi che potrebbero fare al caso vostro: “I migliori auguri per un meraviglioso Natale e un felice anno nuovo. Possano la pace, l’amore e la prosperità essere sempre con te!”, “In questo giorno di festa e di gioia è bello ricordarsi delle persone che portano luce e bellezza nella nostra vita. Buon Natale!” ed ancora “Possa la vicinanza degli amici, il conforto degli affetti e l’unità della nostra nazione, conservarti come sei per altri mille anni. Buon Natale a te alla tua famiglia”.

