Auguri buon Natale 2019: le frasi migliori/ Da WhatsApp a Facebook, pensieri e parole

Meno dieci giorni agli auguri di buon Natale 2019. Siamo entrati nel rush finale delle festività natalizie e ormai manca davvero poco prima di scambiarci i doni e i regali vicino all’albero e al presepe. Fervono i preparativi e sono tantissimi coloro che hanno già ultimato i pacchetti da regalare ai propri cari, amici, colleghi di lavoro e conoscenti. Nel contempo saranno tanti anche coloro che cercheranno una frase ideale da scrivere sul biglietto da allegare al presente, e di conseguenza abbiamo voluto spulciare in rete qualche augurio speciale che non sia il classico “Buon Natale”. Iniziamo con un augurio tutto in rima: “Un omino assai carino guarda scende dal camino, con la barba bianca bianca si avvicina nella tua stanza, lui ti strizza l’occhiolino e ti lascia il mio regalino. Guarda bene è assai speciale… è il mio augurio di un sereno Natale”. Per il proprio partner o per un amico speciale, invece: “La migliore decorazione di Natale è il tuo sorriso… non smettere mai. Tanti Auguri”.

AUGURI BUON NATALE 2019: LE MIGLIORI FRASI PER I GENITORI, I NIPOTI E GLI AMICI

Questa è invece una frase perfetta per un figlio, un nipote o un fratello minore: “La migliore decorazione di Natale è il tuo sorriso… non smettere mai. Tanti Auguri”. Se invece steste cercando qualcosa di più “profondo”, magari utile anche come post da mettere su Facebook e sui vari social, potreste postare questa bella frase: “Auguri di buon Natale soprattutto a tutti quelli che non hanno niente, perché dovranno compensare la loro povertà mettendoci più cuore e sentimenti, e vivranno le festività natalizie nell’amore reciproco”. Questo invece può essere perfetto da un figlio ai proprio genitori, o magari fra fratelli: “Meravigliosa atmosfera natalizia che si trasforma in magica quando la si può condividere con chi si vuol bene… Auguri di buon Natale a tutti!”. Infine: “Che cos’è quella cosa che riecheggia nell’aria, riempie i cuori di gioia, e regala serenità all’anima? E’ il Natale che è arrivato… Tanti Auguri!”.

