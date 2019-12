Auguri Buon Natale 2019/ Le migliori frasi per WhatsApp e Facebook

Si avvicina inesorabilmente il 25 dicembre 2019, e di conseguenza il giorno in cui potremmo fare finalmente gli auguri di buon Natale. Come ormai da tradizione da qualche anno a questa parte, chi non può fare gli auguri di persona, è solito mandare un messaggio via chat, in particolare via WhatsApp. Un tempo si alzava la cornetta e si chiamava il parente o l’amico lontano, ma oggi quest’usanza è ormai scemata, e dal telefono fisso si è passato a quello mobile. Di conseguenza abbiamo voluto raccogliere in questo spazio una serie di frasi che potrebbero esservi molto utili, qualora non voleste mandare un semplice messaggio di auguri. “Ti auguro che questa giornata sia una di quelle speciali, diversa dal caos e dallo stress quotidiano, un momento per riflettere e stare vicino ai tuoi cari! Buon Natale!”. E ancora: “Ti auguro che la pace e la serenità non siano solo una stagione… ma il dono di un’intera esistenza”.

AUGURI BUON NATALE 2019: LE FRASI PIU’ BELLE PER AMICI E FAMIGLIE

Se avete degli auguri da fare ad un amico/a speciale, questa è sicuramente la frase che fa per voi, e che volendo, potreste anche postare sulla sua bacheca social, leggasi Facebook, Twitter o Instagram: “Quest’anno il regalo più bello non lo troverò sotto l’albero, ma dentro il mio cuore: è la nostra amicizia. Tanti Auguri di Buon Natale!”. Molto simpatica anche questa frase tutta in rima, senza dubbio perfetta per Ii classici messaggi copia/incolla da spedire via WhatsApp: “Con la slitta tra le stelle, Babbo Natale porta cose belle. Poi scendendo dal camino ti consegna un regalino. Guarda bene è speciale: sono i miei auguri di buon Natale!”. Infine un bel messaggio da rivolgere a dei genitori: “In questo magico giorno vi auguro un poggia candita di serenità, accompagnata da risate di bimbi felici e impregnata di ciò che solo la famiglia regala da sempre… tanto tanto infinito amore! Buon Natale”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA