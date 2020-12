AUGURI BUON NATALE 2020/ Frasi Vigilia e Buone Feste: un Dickens per ogni occasione

Ormai ci siamo: domani è la Vigilia di Natale. Ciò significa che vi sono rimaste davvero poche ore: non per fare i regali (quelli speriamo li abbiate presi per tempo), piuttosto per scegliere frasi e messaggi con cui fare ai vostri cari auguri di buon Natale e più in generale buone feste. Noi de ilsussidiario.net, dal momento che non siamo buoni soltanto a Natale ma anche prima, vi diamo qualche suggerimento per non sfigurare e non cedere al panico dell’ultimo minuto. Un classico, un imprescindibile del Natale, è Charles Dickens: secondo molti è addirittura l’uomo che ha inventato il Natale per come lo conosciamo. Giusto allora affidarsi ad una sua citazione per fare gli auguri la sera della vigilia.

No, non stiamo pensando al “Canto di Natale” e ai tre spiriti del Natale passato, presente e futuro. Limitiamoci ad un messaggio da inviare in queste ore, proprio nell’attesa della festa vera e propria: “Era prossimo il Natale, in tutta la sua onestà cordiale e gioconda era la stagione dell’ospitalità, dell’allegria, della franchezza di cuore. L’anno vecchio s’andava preparando, come un filosofo dell’antichità, a chiamarsi intorno gli amici, e a morire dolcemente fra il suono delle feste e dei conviti“. Non è esagerato parlare di poesia in prosa…

AUGURI BUON NATALE: FRASI VIGILIA E BUONE FESTE

Continuiamo la nostra carrellata di frasi con Charles Dickens e optiamo per questa vera e propria perla d’autore per fare gli auguri di buon Natale: “Un Natale felice, felice, che ci riconquisti alle delusioni dei nostri giorni infantili; che possa ricordare al vecchio i piaceri della sua giovinezza; che possa trasportare il marinaio e il viaggiatore, a migliaia di chilometri di distanza, di nuovo al suo stesso lato del fuoco e alla sua tranquilla casa“. Se invece siete a conoscenza di una persona che con il Natale non ha un rapporto così idilliaco, perché è il periodo dell’anno in cui le assenze urlano, allora potrebbe fare al caso vostro questa frase: “I ricordi, come le candele, bruciano di più nel periodo natalizio“. Per chiudere, un messaggio che è più che altro un auspicio, anzi, un impegno che ognuno di noi dovrebbe assumere, cercando di non dimenticarlo mai: “Onorerò il Natale nel mio cuore e cercherò di tenerlo con me tutto l’anno“. Regalo migliore non potremmo fare agli altri, ma soprattutto a noi stessi.



