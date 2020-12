Auguri buon Natale 2020/ Le frasi più divertenti da condividere con parenti e amici

Mancano sei giorni e potremo farci gli auguri di buon Natale 2020, ma è usanza comune iniziare a mandare pensieri e vicinanze a parenti ed amici prima del 25 dicembre, per questo motivo vi proponiamo una serie di consigli per fare una bella figura. Frasi e aforismi che possiamo condividere su Whatsapp ma anche sui principali social network – Facebook, Instagram e Twitter – per manifestare solidarietà e vicinanza, considerando anche le limitazioni legate all’emergenza coronavirus.

Iniziamo questo viaggio tra i consigli di auguri di buon Natale 2020 con il pensiero della scrittrice statunitense Rachel Cohn: «Amo la neve per la stessa ragione per cui amo il Natale: unisce le persone, mentre il tempo si ferma. Le coppie che si tengono per mano serpeggiano pigramente per le strade e bambini tirano le slitte e si inseguono con le palle di neve. Nessuno sembra essere in corsa per sperimentare qualcosa di diverso dalla gloria del giorno».

AUGURI BUON NATALE 2020: LE FRASI DIVERTENTI

In molti per fare gli auguri di buon Natale 2020, anche per stemperare la tensione degli ultimi giorni, opteranno per una frase divertente da inviare a parenti e amici. Partiamo da una celebre battuta di Jack La Motta: «Eravamo così poveri che a Natale il mio vecchio usciva di casa, sparava un colpo di pistola in aria, poi rientrava in casa e diceva: spiacente ma Babbo Natale si è suicidato».

Questo, invece, lo spunto targato Luttazzi: «Le feste di natale servono soltanto a ricordarmi che non sopporto i miei parenti. Però, bisogna tenerseli buoni; altrimenti, quando muori, loro come foto sulla tomba mettono quella in cui stai facendo i gargarismi». Infine, una battuta di Luciana Littizzetto: «Caro Babbo Natale, se vuoi ti preparo la vasca e la riempio di schiuma. Da che ti conosco hai sempre lo stesso vestito e in più vai in giro con sei renne… non profumerai certo di mughetto. Sotto le ascelle mi sa che ti cresce il muschio da mettere nel presepe».

