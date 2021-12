Auguri Buon Natale 2021 e Buona Immacolata/ Frasi emozionanti per Whatsapp, social e…

E’ il primo dicembre, e con l’inizio dell’ultimo mese dell’anno entriamo ufficialmente nell’atmosfera natalizia! Il mese appena iniziato vedrà il suo culmine nella festa del Santo Natale, ma ad anticiparla sarà la prima festività di dicembre, ovvero la festa dell’Immacolata Concezione, che si celebre mercoledì 8 dicembre. A pochi giorni dalle prime festività natalizie, è già tempo di prepararsi per gli auguri da destinare alle persone care nei giorni di festa. Come sempre si potrà ricorrere a citazioni celebri a tema, oppure fare ricorso alla sempre valida e probabilmente più apprezzata creatività.

Per non sbagliare però, a seguire vi proponiamo la prima carrellata di frasi per augurare non solo Buon Natale ma anche Buona Immacolata. Il modo migliore per restare vicini, anche solo con il pensiero, alle persone a noi care, siano esse amici o familiari, è quello di inviare i nostri più sinceri ed affettuosi auguri in occasione delle feste più solenni del mese. La festa dell’Immacolata apre al periodo natalizio. Ecco allora qualche idea pensata per la giornata del prossimo 8 dicembre. Mentre sarete impegnati negli ultimi addobbi dell’Albero di Natale e del Presepe, ecco qualche bella idea relativa agli auguri per l’Immacolata. “Bambina mia, fatti sempre guidare dalla Madonna, che è la tua vera madre. Cerca di farti sempre tenere per mano da Lei, come io faccio con te adesso!”: a dirlo fu Madre Teresa di Calcutta e potrebbe essere un bell’augurio per i più piccoli di casa. Ecco un’altra frase da scrivere tra una settimana: “Che il tuo Natale si apra con la grazia e la luce di Maria Santissima. Auguri di buona Immacolata”. Ed ancora: “Auguro a te e alla tua famiglia una felice festa dell’Immacolata Concezione. Possiate tu e i tuoi cari essere inondati delle sue benedizioni per sempre”.

Auguri Buon Natale 2021: le frasi più belle da dedicare alle persone care

Vi sembra ancora presto per pensare agli auguri di Buon Natale da preparare già da oggi primo dicembre? In realtà tra un addobbo ed una corsa all’ultimo regalo, i prossimi giorni voleranno e voi potreste ritrovarvi ad un passo dal 25 dicembre senza sapere cosa scrivere sul bigliettino di Natale da destinare, con o senza dono, alle persone a voi care. Che sia una frase da scrivere via sms, Whatsapp o social, o il classico augurio da scrivere a penna nel biglietto allegato al dono da mettere sotto l’albero, scopriamo di seguito le più belle frasi e citazioni per augurare un sereno Natale a coloro che amiamo.

Se state puntando sulla semplicità, ecco una frase che farà al caso vostro: “Che la dolce magia del Natale sia sempre con te”. Ed ancora, “Lasciate che la magia del Natale pervada le vostre anime, accendendo l’amore nei vostri cuori. Buon Natale!”. Ed eccone un’altra: “Le cose più belle della vita non si trovano sotto l’albero, ma nelle persone che ti stanno vicino nei momenti speciali. Buon Natale!”. Ed ecco una ulteriore frase per i vostri emozionanti auguri di Buon Natale: “Per questo Natale spero che tu possa trovare tanti sorrisi nei pacchi che ora scintillano sotto l’albero. Auguro a te e la tua famiglia una giornata splendida e delle feste meravigliose”.



