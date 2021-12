BUON NATALE 2021/ Frasi auguri e canzoni: Dean Martin, Mariah e ‘Feliz Navidad’

IL “MIX” DI AUGURI CON RADIO DEEJAY

Se cercavate degli auguri un po’ originali che rimanessero però sul canovaccio musicale e che potessero esprimere diversi (e opposti) gusti di generi, ecco che la tradizionale canzone di Natale di Radio Deejay potrebbe fare al caso vostro.

“Natale per te” è il titolo del brano mandato in onda in questi giorni e cantato dai principali conduttori di Radio Deejay assieme alla partecipazione di Elodie: il testo è ricco di citazioni “indirette” ai brani più famosi sul Natale, dunque perché non “approfittarne” per ispirarsi nei vostri auguri “musicali” natalizi? «Mariah dice che non vuole altro che te», è il riferimento all’iconico testo di “All I Want for Christmas is you” di Mariah Carey. «Sinatra che ci avverte Santa Claus dove è», è invece un bel riferimento a “Santa Claus is coming to town”, mentre con «José che dà un sapore un po’ mariachi alla festa» si fa riferimento niente meno che al grande José Feliciano, autore di “Feliz Navidad”. Da ultimo il leggendario Dean Martin viene omaggiato dal «Dean Martin quando nevica in casa lui resta», con evidente riferimento a “Let it snow! Let it snow! Let it snow! ”, così come omaggio è per gli Wham e George Michael nel passaggio «Gli Wham! Che voglion dare il cuore a uno speciale».

Buon Natale 2021, le frasi d'auguri/ “Condividi la tua fortuna con chi ne ha bisogno”

AUGURI NATALIZI DA WHATSAPP E NON SOLO

Oggi concentriamoci sulla musica per provare a “scaldarvi” in attesa dell’infornata di auguri di buon Natale 2021 che nelle vostre chat siamo certi inonderete nei prossimi giorni: su WhatsApp, ma non solo, lo scambio di auguri sotto Natale si fa estremamente frenetico. Perché allora non rendere il tutto più “gradevole” con qualche riferimento alla fantastica musica natalizia, sia recente che “vintage” per portare un po’ di allegria e spensieratezza in un’epoca ancora segnata purtroppo da pandemia e crisi.

BUON NATALE 2021/ Frasi d'auguri e post social: “Se non mi avete spedito i regali...”

Partiamo allora nella nostra rassegna dal re incontrastato in epoca moderna della musica di Natale: Michael Bublé nella sua versione rieditata di “Santa Claus is coming to town” scrive «Farai meglio a prestare attenzione, farai meglio a non piangere, farai meglio a non mettere il broncio e ti dirò il perché: Babbo Natale sta arrivando in città». In “Blue Christmas” invece si fa più riflessivo e arriva a dire «Passerò un Natale triste senza di te sarò così triste pensando a te le decorazioni rosse su un albero di Natale verde

non saranno le stesse cara, se tu non sei qui con me».

Noto, il vescovo Staglianò ai bambini: "Babbo Natale non esiste"/ E attacca Coca Cola

ALTRI AUGURI DI BUON NATALE “IN MUSICA”

Natale però non è solo Bublè (e i suoi maestri passati Frank Sinatra ed Elvis): per delle ottime frasi di auguri speciali a tema natalizio si può passare dal “pacifismo” di John Lennon in “Happy Xmas” – «Un felice Natale e un meraviglioso anno nuovo, speriamo che sia davvero un buon anno senza alcuna paura. La guerra è finita, se lo vuoi» – fino alla spensieratezza di Mariah Carey dell’iconico “All I want for Christmas is you”, «Non voglio molto per Natale, c’è solo una cosa di cui ho bisogno… tutto quello che voglio per Natale sei tu!». Decisamente più adatti per un momento di tristezza e richiesta di nuova speranza dal Natale i Coldplay di “Christmas Lights”: «Oh quando sei ancora in attesa della neve, non sembra per niente Natale… Aspettando ancora che la neve cada, non sembra per niente Natale…».

© RIPRODUZIONE RISERVATA