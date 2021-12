AUGURI BUON NATALE 2021/ Frasi per WhatsApp e spunti per un biglietto ‘vintage’

Mancano meno di 7 giorni al Natale e per potersi preparare al meglio con auguri e frasi “perfette” oggi diamoci una bella “botta” di cultura. Sì perché le gif sono carine, i meme pure, i messaggini su WhatsApp anche: ma mandare delle belle frasi di auguri per un Buon Natale un pochino diverse dal solito potrebbe anche farvi fare un bel figurone con amici, parenti e colleghi.

Il poeta tedesco Rainer Maria Rilke aveva un modo tutto suo per trattare il tema delle Feste: «Accetta dunque, mia cara mamma, un bacio con tutto il cuore nella solenne ora di Natale, la più pacata dell’anno, la più misteriosa, in cui i desideri ancora ignari si tendono fino all’estremo e vengono per prodigio esauditi: trascorrila nel profondo, grande raccoglimento del Tuo cuore, abbandona ogni dubbio e incomprensione: in quest’ora abbiamo un posticino dentro di noi dove siamo semplicemente bambini, che attende e sta là, fiducioso e mai confuso, nel suo diritto a una grande gioia: questo è il Natale». Un “diritto alla gioia” che potrebbe davvero essere il messaggio più “rivoluzionario” possibile in un momento come quello che passiamo da oltre due anni davvero ai limiti del dramma.

AUGURI DI BUON NATALE CON UN PO’ DI CULTURA

Da Rilke al grande Victor Hugo, il grande autore francese sapeva incarnare perfettamente il senso di un Natale tutt’altro che “banale”: «Vorrei non procurarti altro che gioia e circondarti di una felicità calma e continua per compensarti un po’ di tutto quello che mi dai a piene mani nella generosità del tuo amore». Dal sapore sempre un po’ vintage, auguri di Buon Natale con i contro fiocchi potrebbero essere ispirati alla bellissima frase del filosofo austriaco Arthur Schopenhauer, perfetta magari per un biglietto di auguri ad amici e colleghi: «Colui che ha una grande ricchezza in sé stesso è come una stanza pronta per la festa di Natale, luminosa, calda e gaia in mezzo alla neve e al ghiaccio della notte di dicembre». Per il resto della giornata torneremo a darvi ogni tanto qualche spunto/idea in più, sempre con quel pizzico di “cultura” che, intendiamoci, non guasta mai in un mondo troppo spesso dominato da faciloneria e imbecillità.

