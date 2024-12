E’ giunto il momento di fare gli auguri di buon Natale 2024? Ancora no, ma ci siamo quasi, visto che al grande giorno, il 25 dicembre, già segnato in rosso sul calendario, mancano solo 11 giorni. Stiamo quindi per entrare nell’ultima decade, quella che solitamente ci travolge fra regali, corse nei negozi, preparativi in vista di cene e pranzi e tanta, tanta magia.

Nel contempo, chi ha già acquistato i presenti per i propri cari, sta iniziando a pensare seriamente a quali frasi di auguri di buon Natale 2024 scegliere per i pacchetti regalo, ma anche come messaggio di WhatsApp ad effetto, o eventualmente da pubblicare sui propri profili social allegato ad una classica immagine natalizia. Come dite, non avete idea di cosa scrivere? A questo punto arriviamo in soccorso noi, che come una Croce Rossa natalizia siamo pronti a distribuire le nostre migliori frasi di auguri sperando che possano in qualche modo aiutarvi e farvi piacere.

FRASI AUGURI DI BUON NATALE 2024: UN PO’ DI ESEMPI PER VOI

Partiamo da un pensiero molto generico, adatto per tutti i tipi di destinatari e usi. “Buon Natale, è il giorno più magico dell’anno, le luci degli alberi sono accesi, i presepi si animano e la gente è in festa nelle case e in strada. Che la gioia di questa splendida giornata risplenda nei vostri cuori, sperando che questa magia possa durare il più lungo possibile. Buon Natale ancora a tutti voi”.

Se invece foste alla ricerca di frasi di auguri un po’ più specifiche, possiamo pensare a queste parole da dedicare al vostro lui, magari appunto come pensiero da scrivere su un bel bigliettino natalizio. “Buon Natale amore mio, non vedo l’ora di vedere la gioia dei tuoi occhi quando aprirai questo regalo perchè so quanto l’hai desiderato e bramato. Per me vedere la tua emozione sarà il più bel Natale di sempre, ti amo tanto, non dimenticartelo mai, e tanti auguri ancora”.

FRASI AUGURI DI BUON NATALE 2024: I PENSIERI PER AMICI E BIMBI

Ne avete abbastanza o devo continuare? Diceva il mitico Kevin di Mamma ho perso l’aereo, ma noi decidiamo di continuare con un altro pensiero ad hoc, un’altra delle nostre frasi di auguri di buon Natale 2024 che potrebbero fare al vostro caso, quella da dedicare a degli amici. “Buon Natale amici miei. Anche quest’anno saremo assieme per il 25 dicembre di conseguenza non poteva che essere un felice Natale. Ogni volta che sto con voi tutti i problemi passano in secondo piano perchè riuscite sempre a farmi sorridere e a rasserenare: buon Natale amici miei, ricordatevi sempre che vi voglio un mondo di bene”.

Concludiamo questo nuovo spazio sulle migliori frasi di auguri di buon Natale 2024, quando mancano solo 11 giorni al grande giorno, con delle parole adatte per dei bambini, quindi potremmo pensare a: “Buon Natale piccolo mio, anche oggi è arrivato il 25 dicembre, e come ogni anno hai ricevuto un sacco di regali. Questo vuol dire che sei stato proprio bravo e che Babbo Natale si è accorto di quanto tu sia un bimbo buono. Continua ad essere così e non cambiare mai, ti vogliamo tanto bene, e buon Natale ancora. Mamma e papà”.