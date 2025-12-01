La prima carrellata di dicembre di consigli sugli auguri buon Natale 2025: le migliori frasi e le immagini più belle per i vostri messaggi

È iniziato dicembre ed è anche arrivato, di conseguenza, il momento in cui possiamo iniziare a dare la caccia ai migliori auguri buon Natale 2025 che il prossimo 25 dicembre dovrete farvi trovare preparati per inviarli a tutti i vostri amici e parenti: un momento sempre bellissimo e sentito, che vi permette festeggiare a distanza una delle festività più amate anche con tutti coloro che non riuscirete – purtroppo – a incontrare di persona.

Visto che il tempo per raccogliere gli auguri buon Natale 2025 è ancora parecchio, vogliamo innanzitutto ricordarvi che questo per noi de ilSussidiario.net è un vero e proprio appuntamento fisso annuale: se voleste estendere la vostra “caccia” ai migliori spunti, infatti, potreste facilmente recuperare alcuni degli articoli che abbiamo pubblicato l’anno scorso – come per esempio questo, o anche quest’altro -, pieni zeppi di fantastici consigli!

AUGURI BUON NATALE 2025: I PRIMISSIMI CONSIGLI DI DICEMBRE TRA FRASI E IMMAGINI

Però, dato che siete qui, non possiamo lasciarvi a bocca asciutta con i consigli per gli auguri buon Natale 2025 e, infatti, vi diciamo subito che qua sotto potete trovare alcune bellissime immagini e un video che potrete salvare nel vostro cellulare per iniziare a metterli da parte in vista del periodo strettamente natalizio, pronti a trasformarsi in simpatici messaggi!

Non solo, perché in questi 24 giorni che ancora vi separano dal momento dell’invio dei vostri messaggi di auguri buon Natale 2025, potete anche ritagliarvi un po’ di tempo per trovare delle frasi originali: per farlo, noi vi consigliamo di cercare i testi di alcune canzoni a tema, come gli intramontabili classiconi “All I want for Christmas” o “Let it snow”; ma anche la (leggermente) più sconosciuta “Christmas lights” dei Coldplay.

#zeudiners Da oggi niente dolci ( è iniziata la dieta) però vi regalo il mio Villaggio di Natale 😉😘 pic.twitter.com/HVSlOiOEVv — Franci_Esp (@franciespos) December 1, 2025

DICEMBRE

manca poco a natale ragazzi pic.twitter.com/MVdOQxfcqZ — 𝐋𝐨;🍂 (@esauritaperenne) December 1, 2025