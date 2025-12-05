Una nuova carrellata per il 5 dicembre di auguri buon Natale 2025: i nostri consigli tra frasi, immagini, disegni e canzoni a tema

Proseguiamo nell’ormai – già abbondantemente avviata nei giorni scorso – caccia ai migliori suggerimenti per gli auguri buon Natale 2025 che moltissimi tra voi (e ne siamo quasi certi!) staranno già cominciando a selezionare e mettere da parte per il 25 dicembre; sempre scelti meticolosamente da noi de ilSussidiario.net e che – naturalmente – troverete riuniti in questo articolo!

LUZ EN LA NOCHE/ Nuove canzoni per il Bambinello che da duemila anni rinasce

Visto che abbiamo svoltato la prima “boa” dicembrina, oggi vogliamo suggerirvi per i prossimi 20 giorni che ci separano dalle feste di avviare una sorta di countdown sui vostri profili social o nelle chat di gruppo su WhatsApp: per farlo, vi basterà scegliere almeno uno dei nostri consigli sugli auguri buon Natale 2025 per condividerli dove preferite, ovviamente con un “-20”; proseguendo di giorno in giorno fino al culmine del 25 dicembre!

Auguri buon Natale 2025 per il 25 dicembre/ Immagini e frasi: i consigli poetici e musicali

I nostri consigli per gli auguri buon Natale 2025: dalle immagini alle canzoni, ecco qualche spunto originale

Se voleste accogliere questo nostro (per così dire) calendario dell’avvento di auguri buon Natale 2025, sicuramente l’idea migliore che potreste sfruttare è quella delle immagini, comodissime da condividere online e – ovviamente – bellissime: alcune le potete trovare facilmente qua sotto, scelte fresche fresche in queste ore; ma al contempo altre potete trovarle anche in quest’altro articolo!

D’altra parte, un’altra bellissima idea per il vostro countdown di auguri buon Natale 2025 potreste ricavarla dalla ricchissima collezione di composizioni musicali natalizie (dalle quali, peraltro, potete anche ricavare alcune frasi da utilizzare!): oltre agli intramontabili classici – come, tra gli altri, “White Christmas” del bravissimo Bublé -, particolarmente bella è “Christmas in Hollis” scritta e cantata da Run DMC, oppure “Driving Home for Christmas” della norvegese Chris Rea.

Auguri di buon Natale 2025/ Le frasi più belle da dedicare alla mamma: “Anche quest'anno...”

Natale a Roma – Christmas in Rome… pic.twitter.com/eJgeeu5IUQ — Massimo Frau (@Massimo_Frau) December 24, 2013

21 Days Until Christmas 🎄 pic.twitter.com/EPP3I5bzJT — Jan 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@RosaryMum) December 4, 2025