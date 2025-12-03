Una nuova carrellata di spunti per i vostri auguri buon Natale 2025: qualche immagine colorata e le più belle poesie a tema

A soli (anche se sono ancora troppi!) 22 giorni di distanza dalla festa più attesa dell’anno, continuiamo nella nostra caccia alle migliori frasi di auguri buon Natale 2025 che già da alcuni giorni abbiamo iniziato a mettere da parte per arrivare pronti al 25 dicembre senza che quel giorno – tra regali da aprire e pranzi da preparare – dobbiate ancora perdere tempo!

Una vera e propria consuetudine – quella degli auguri buon Natale 2025 – che ci accompagnata tutti gli anni, con il doppio vantaggio per voi che, se da un lato potete scoprire questi articoli “freschi”, dall’altro potete anche attingere a tutti gli altri che abbiamo già pubblicato, pienissimi di fantastici suggerimenti che aspettano solo voi!

I CONSIGLI SUGLI AUGURI BUON NATALE 2025: QUALCHE POESIA D’AUTORE PER FARE UN FIGURONE

Passando ora a quello che tutti voi che leggete state cercando, per questa giornata del 3 dicembre abbiamo deciso di raccogliere – oltre alle immagini che, come sempre, potete trovare in calce a questo stesso articolo – alcune delle più belle e famose che potete usare per trarre spunto per confezionare i vostri messaggi di auguri buon Natale 2025.

Per esempio, tra i tanti spunti per gli auguri buon Natale 2025, potreste rivolgervi alle famosissime poesie a tema che hanno scritto autori come Salvatore Quasimodo (chiamata spesso “Il presepe“) o Giuseppe Ungaretti; ma un pochino meno note, più originali e altrettanto belle sono “Lettera a Gesù“, scritta da Mario Lodi e “È Natale!” di Madre Teresa di Calcutta.

