Una carrellata di auguri buon Natale 2025 tra frasi, immagini e poesie: gli spunti più originali per i vostri messaggi su WhatsApp
Sono poche più di due settimane (precisamente 16 giorni!) quelle rimaste a vostra disposizione per scegliere i migliori auguri buon Natale 2025 che tra il 24 e il 25 sarete chiamati a inviare a tutti i vostri amici e parenti in quella che per molti è una bellissima tradizione, del tutto gratuita e che farà sentire pensato il destinatario del messaggino!
Ovviamente, 16 giorni non sono affatto pochi per scegliere gli auguri buon Natale 2025, creando una vera e propria “collezione” di spunti – tra frasi, immagini e GIF – che alle prime luci del 25 dicembre (naturalmente dopo aver aperto i regali!) potrete trasformare rapidamente in messaggi con un semplice copia e incolla su WhatsApp; partendo dalle proposte che abbiamo selezionato per voi!
I migliori auguri buon Natale 2025 poetici: i consigli d’autore per i vostri messaggi originali
Proprio facendo fede a quel largo tempo che vi resta ancora per la scelta delle frasi di auguri buon Natale 2025 (oppure delle immagini, che potete trovare appena sotto a queste parole pronte per essere scaricate!), dopo avervi suggerito qualche canzone straniera e italiana nei giorni scorsi, oggi vogliamo affidarci al vastissimo mondo poetico!
Per degli auguri buon Natale 2025 – fermo restando l’imbarazzo della scelta tra le centinaia di possibilità -, potreste dare un’occhiata alla poesia “Il magico Natale” scritta da Gianni Rodari, oppure a “La notte Santa” di Guido Gozzano; oppure – leggermente meno conosciuta, ma decisamente bella – al “Piccolo albero“, scritta da Edward Estlin Cummings.
Many do not know this, but reindeer can’t handle the hills of Italy, so Santa has to ride a donkey there to deliver presents. This donkey understands Italian and his name is Dominick.
Buon Natale dall’America, amici miei. pic.twitter.com/vNft5b2gjt
Sotto l’albero di Natale al posto dei soliti regali mettici un bacio, un abbraccio e dell’amore.
Dopo potrai dire che è un buon Natale.
A cosa serve essere più buoni a Natale ? Forse sarebbe più utile essere meno cattivi tutto l’anno.
Buon 8 dicembre pic.twitter.com/X1bTSVRH1H
Tanti auguri con tutto il cuore ai fratelli ortodossi che festeggiano il Santo Natale del Signore. Nell’anno in cui si ricorda il 1700 anniversario del Concilio di Nicea preghiamo perché si possa andare verso l’unità in Cristo. pic.twitter.com/fW9wAmCqrp
