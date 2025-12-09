Una carrellata di auguri buon Natale 2025 tra frasi, immagini e poesie: gli spunti più originali per i vostri messaggi su WhatsApp

Sono poche più di due settimane (precisamente 16 giorni!) quelle rimaste a vostra disposizione per scegliere i migliori auguri buon Natale 2025 che tra il 24 e il 25 sarete chiamati a inviare a tutti i vostri amici e parenti in quella che per molti è una bellissima tradizione, del tutto gratuita e che farà sentire pensato il destinatario del messaggino!

Albero di Natale 2025: cos'è, come farlo e quando/ Le origini e i consigli per addobbarlo al meglio

Ovviamente, 16 giorni non sono affatto pochi per scegliere gli auguri buon Natale 2025, creando una vera e propria “collezione” di spunti – tra frasi, immagini e GIF – che alle prime luci del 25 dicembre (naturalmente dopo aver aperto i regali!) potrete trasformare rapidamente in messaggi con un semplice copia e incolla su WhatsApp; partendo dalle proposte che abbiamo selezionato per voi!

Presepe di Natale 2025: quando si fa e come/ Gesù Bambino e la Sacra Famiglia: la storia delle ‘statuine’

I migliori auguri buon Natale 2025 poetici: i consigli d’autore per i vostri messaggi originali

Proprio facendo fede a quel largo tempo che vi resta ancora per la scelta delle frasi di auguri buon Natale 2025 (oppure delle immagini, che potete trovare appena sotto a queste parole pronte per essere scaricate!), dopo avervi suggerito qualche canzone straniera e italiana nei giorni scorsi, oggi vogliamo affidarci al vastissimo mondo poetico!

Per degli auguri buon Natale 2025 – fermo restando l’imbarazzo della scelta tra le centinaia di possibilità -, potreste dare un’occhiata alla poesia “Il magico Natale” scritta da Gianni Rodari, oppure a “La notte Santa” di Guido Gozzano; oppure – leggermente meno conosciuta, ma decisamente bella – al “Piccolo albero“, scritta da Edward Estlin Cummings.

Auguri buon Natale 2025/ Dalle frasi alle immagini, i migliori consigli di oggi per il 25 dicembre

Many do not know this, but reindeer can’t handle the hills of Italy, so Santa has to ride a donkey there to deliver presents. This donkey understands Italian and his name is Dominick. Buon Natale dall’America, amici miei. pic.twitter.com/vNft5b2gjt — Apullio 🐸🌞 (@Gem_Digging) December 7, 2025

Sotto l’albero di Natale al posto dei soliti regali mettici un bacio, un abbraccio e dell’amore.

Dopo potrai dire che è un buon Natale.

(Domenico Borgese) #CÈFervoreInCittà#VentagliDiParole @VentagliP pic.twitter.com/wu5kr0rJrm — ~Bianca~ (@Sensibility_6) December 6, 2025

A cosa serve essere più buoni a Natale ? Forse sarebbe più utile essere meno cattivi tutto l’anno.

Buon 8 dicembre pic.twitter.com/X1bTSVRH1H — ❤❤iaia❤❤ (@Giadaa2016) December 8, 2025