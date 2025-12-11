Una nuova e freschissima carrellata di auguri buon Natale 2025: dalle frasi alle immagini, i migliori spunti per i vostri messaggi

Dato che abbiamo superato i primi 10 giorni di dicembre, abbiamo “solamente” più a disposizione (includendo anche oggi!) 15 giorni per scegliere i migliori spunti per gli auguri buon Natale 2025 in modo da arrivare alla mattinata dedicata all’apertura dei regali e – soprattutto – alla preparazione di tutte le appetitose pietanze per il pranzo in famiglia prontissimi sulla linea del via per l’invio dei messaggi a tutti gli amici e i parenti!

Auguri buon Natale 2025: i consigli di oggi/ Frasi, poesie e immagini da inviare su WhatsApp

Visto che qualcuno tra voi carissimi lettori potrebbe esserseli persi, vi ricordiamo che questo articolo di auguri buon Natale 2025 è solamente l’undicesimo (si, avete capito bene, undicesimo!) che abbiamo pubblicato in questi giorni: tutti gli altri potete facilmente recuperali controllando gli articoli suggeriti qua a destra, oppure anche alla fine dell’articolo che state leggendo; senza dimenticare che (ed eccovi un esempio e un altro esempio) ce ne sono anche tantissimi altri pubblicati lo scorso anno!

Auguri buon Natale 2025/ Dalle frasi alle immagini, i migliori consigli di oggi per il 25 dicembre

Auguri di buon Natale 2025: le immagini più belle e le canzoni italiane dalle quali trarre spunto

Visto che siete qui a caccia di auguri buon Natale 2025, però, non vogliamo lasciarvi con la bocca asciutta ed è decisamente il caso di entrare nel vivo della carrellata che abbiamo realizzato in questa giornata dell’11 dicembre per tutti voi; partendo – come sempre – dal ricordarvi che qua sotto sono già pronte alcune bellissime immagini che ritraggono il Natale in giro per il mondo, pronte per essere scaricate e inviate (non prima del 24!) su WhatsApp!

Similmente, visto che in questi giorni potreste avere un pochino di tempo libero da dedicare agli auguri buon Natale 2025, vi vogliamo suggerire un paio di canzoni utili per entrare nello spirito natalizio e – soprattutto – per estrapolare qualche frase da usare nei vostri messaggi: privilegiando i brani italiani – tra i tanti che potremmo suggerire – vogliamo citare Tiziano Ferro con la sua “Casa a Natale“, oppure anche la più recente “Notte di Natale” di Lucio Corsi, o anche “Buon Natale anche a te” della bravissima Elisa.

Auguri di buon Natale 2025/ Le frasi speciali per i più piccoli: “Babbo Natale ti ha osservato...”

Christmas in Rome, Italy pic.twitter.com/L8UBXVAA2s — WORLD 2025 🌊 (@W0rld2025) December 8, 2025

Christmas in New York Citypic.twitter.com/7qJnwUMUXo — James Lucas (@JamesLucasIT) December 8, 2025

The true meaning of Christmas. pic.twitter.com/FcUgKDGlMb — Trad West (@trad_west_) December 3, 2025