Una nuova carrellata di auguri buon Natale 2025 pronti per il 25 dicembre: i nostri consigli sulle immagini e le frasi poetiche e musicali

Proseguono i giorni di dicembre e, con loro, anche la nostra caccia ai migliori spunti per gli auguri buon Natale 2025 con una nuovissima carrellata di spunti che attende voi carissimi lettori desiderosi di iniziare a racimolare frasi e immagini in vista del sempre più imminente 25 di dicembre, in modo – ovviamente – da farvi trovare pronti senza dover perdere tempo quel giorno!

Prima di suggerirvi qualche spunto scritto per i vostri auguri buon Natale 2025, vogliamo dirvi che alla fine di questo articolo troverete tantissime immagini originali che potete iniziare a salvare nelle vostre gallerie (basta tenerle premute a lungo e cliccare su “salva”, oppure usare il tasto destro del mouse se foste da computer); che si uniscono – tra le altre – a quelle che potete recuperare in quest’altro articolo!

POESIE E CANZONI PER I VOSTRI AUGURI BUON NATALE 2025: DA BAND AID A SABA, I CONSIGLI DI OGGI

Passando alle frasi per gli auguri buon Natale 2025, invece, vogliamo proseguire su quella strada che abbiamo inaugurato nei giorni scorsi, partendo dal suggerirvi alcune bellissime canzoni dalle quali potete trarre spunto: un esempio – senza scadere nel banale dei pazzi famosissimi – è la spesso dimenticata “Do They Know It’s Christmas” che all’uscita fu più popolare della ben più nota “Last Christmas“; mentre un altro esempio è sicuramente “Fairytale Of New York“.

Simili – ma anche profondamente diverse – dalle canzoni sono anche le poesie con le quali potrete rendere i vostri auguri buon Natale 2025 più (per così dire) aulici: lasciando da parte i “big” della letteratura italiana, possiamo citare “L’albero dei poveri” scritta da Gianni Rodari (che vanta una prolifica produzione poetica sul tema natalizio), oppure anche “A Gesù bambino“, scritta da Umberto Saba.

