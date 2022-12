Auguri buon Natale e buona Immacolata 2022/ Frasi “Conta chi c’è attorno all’albero”

Cominciamo la nuova settimana con una nuova pagina dedicata esclusivamente alle migliori frasi d’auguri per un buon Natale 2022 ma anche per una buona immacolata. Del resto l’8 dicembre, e nel contempo il 25, si avvicinano sempre di più, ormai mancano solo 20 giorni al grande appuntamento, di conseguenza è meglio iniziare a darsi da fare per individuare le parole migliori da dedicare ai nostri cari, che siano messaggi via WhatsApp, post social o auguri sui bigliettini dei pacchi. Partiamo subito con questo esempio: “Che tutti gli auguri di Natale che riceverai possano trasformarsi in piccole emozioni da conservare nel cuore. Buone feste!”. Splendida questa citazione natalizia a firma Stephen Littlewood: “Non importa cosa trovi sotto l’albero, ma chi trovi intorno”.

Proseguiamo con un altro esempio: “Auguri di buon Natale a una delle persone più importanti della mia vita!”. Fra le frasi di auguri per un buon Natale 2022 e una buona immacolata, occhio anche a: “Che questa notte di Natale brilli per voi di luce, di grazia e di amore. Buon Natale!”. Non può mancare in questo spazio, un pensiero dell’immenso Gianni Rodari, maestro delle scritture per i più piccoli: “Non ho che auguri da regalare: di auguri ne ho tanti prendete quelli che volete, prendeteli tutti quanti”. Un messaggio d’auguri di buon Natale davvero speciale: “Sei sempre nei miei pensieri. Ti auguro uno splendido Natale e un felicissimo Anno Nuovo!”.

AUGURI BUON NATALE E BUONA IMMACOLATA 2022, LE FRASI: “UNA BUONA COSCIENZA E’…”

E ancora: “Che la luce splendente di questo Natale entri nella tua casa, per donarti pace, amore e tanta felicità. Buon Natale!”. Per Benjamin Franklin: “Una buona coscienza è un Natale perpetuo”, come dire, che vivere in pace con se stessi è la cosa più importante che ci sia.

Spazio, fra le tante frasi d’auguri di Natale che abbiamo trovato sul web anche a: “Queste feste natalizie mi hanno fatto il regalo più bello che io potessi desiderare: te! Un regalo inaspettato, ma tanto desiderato!”. Chiudiamo questo nuovo spazio dedicato alle migliori frasi per un buon Natale e una buona Immacolata 2022 con quest’ultimo esempio: “Una magica notte piena di stelle, il dolce pianto di un Bambino che annuncia al mondo nuova speranza… Gioite, aprite i vostri cuori, e rallegratevi! È Natale!”.

