Auguri buon Natale e buona Immacolata 2022/ Frasi WhatsApp: “Amore, bontà e felicità”

Gli auguri di buon Natale e buona Immacolata 2022 rappresentano uno degli argomenti più ricercati nei meandri del web in questi giorni che scandiscono l’avvicinamento al periodo delle festività. Noi de IlSussidiario.net abbiamo realizzato una selezione di frasi che possono essere utilizzate per i vostri messaggi WhatsApp e per le vostre dediche alle persone care in occasione di tali ricorrenze. Cominciamo da quelli per il 25 dicembre, come ad esempio: “Metti la mano destra sulla spalla sinistra e la mano sinistra sulla spalla destra. Ecco, hai appena ricevuto un abbraccio a distanza. Buon Natale!”. Oppure: “Ne abbiamo passate tante insieme, e dopo il cenone di questa sera dobbiamo essere pronti ad affrontare la sfida più difficile… la bilancia! Buon Natale!”.

Per i vostri auguri di buon Natale e buona Immacolata 2022 vi suggeriamo anche: “Il Natale a casa mia è sempre almeno sei o sette volte più piacevole che altrove. Cominciamo a bere presto. E mentre tutti gli altri vedono solo un Babbo Natale, noi ne vediamo sei o sette. Buon Natale e buon Feste a tutti!”. E, ancora: “Per fortuna che il Natale viene una volta l’anno… mangia, bevi, e non pensarci troppo!”.

AUGURI DI BUON NATALE E BUONA IMMACOLATA 2022: LE FRASI DI PAPA FRANCESCO E BENEDETTO XVI

Come dicevamo in apertura, però, è tempo di pensare non soltanto agli auguri buon Natale, ma anche a quelli di buona Immacolata 2022 e, in tal senso, i “suggerimenti” più autorevoli giungono direttamente dal Vaticano. Partiamo con una citazione di Papa Francesco per l’8 dicembre: “La Vergine Immacolata intercede per noi in Cielo come una buona madre che custodisce i suoi figli”. Anni prima, Papa Benedetto XVI asserì: “O Madre Immacolata, che sei per tutti segno di sicura speranza e di consolazione, fa’ che ci lasciamo attrarre dal tuo candore immacolato. La tua Bellezza – Tota Pulchra, cantiamo quest’oggi – ci assicura che è possibile la vittoria dell’amore; anzi, che è certa”.

Alternative per i vostri auguri buon Natale e buona Immacolata 2022? Eccole: “L’Immacolata e Beata Maria ci dona la sua luce divina. Volgiamo lo sguardo a lei, ci indicherà la strada verso la gioia divina!”; “Possano l’amore e la bontà della Vergine Maria portare pace e felicità nella tua vita… Buona Festa dell’Immacolata Concezione!”.











