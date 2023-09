Auguri buon onomastico Maria/ Frasi e pensieri: “Nome semplice ma denso di significati” (12 settembre 2023)

Frasi di auguri di buon onomastico a tutte le Maria: una festa voluta da papa Giulio II

Nella giornata di oggi, martedì 12 settembre, si celebra il Santo Nome di Maria, riconosciuto anche come onomastico di coloro che portano il nome, importante, della madre di Gesù Cristo. Il momento, dunque, è ottimo per porgere i nostri migliori auguri di buon onomastico a tutte le Maria che conosciamo, che sicuramente grazie ad accorate frasi, apprezzeranno di essersi sentite pensate in questa, per certi versi, importante giornata.

L’istituzione dell’onomastico relativo al nome Maria è stata fortemente voluta nel 1513 da papa Giulio II, che la concesse alla sola diocesi spagnola di Cuenca. Inizialmente si scelse la data del 15 settembre, ma venne poi spostata al 17 da papa Sisto V nel 1587, estendendone progressivamente la celebrazione. Infine, venne elevata a festività per tutta la Chiesa da papa Innocenzo XI Odescalchi, che decise di legale l’onomastico di Maria al 12 settembre, per commemorare l’alleanza fra l’imperatore Leopoldo I d’Austria e il re di Polonia Giovanni II Sobieski. Questa alleanza, infatti, permise l’inizio della controffensiva con cui venne liberata la capitale austriaca dall’occupazione dei Turchi.

Frasi d’auguri per un buon onomastico per il Santo Nome di Maria

L’onomastico di Maria che si festeggia oggi, insomma, non è solo strettamente legato al nome della santa che ha dato la nascita a Gesù, legata invece ad una celebrazione che si tiene il primo gennaio. Tuttavia, questa può essere comunque un’ottima occasione per porgere con frasi i migliori auguri di buon onomastico a tutte le Maria che conosciamo, facendole sentire, anche se per pochi minuti, apprezzate, ricordate e pensate.

Una buona frase d’auguri per l’onomastico di Maria potrebbe essere eccellente nel caso sia il nome della propria madre: “Buon onomastico alla più grande madre del mondo. Che Dio onnipotente si prenda sempre cura di te e riempia il tuo cuore di gioia. Ti voglio bene!“. Similmente, potremmo optare per “è difficile trovare le parole per esprimere ciò che provo per te. La nostra amicizia si rafforza giorno dopo giorno. Ti auguro il meglio nel giorno del tuo onomastico“.

Invece, per le frasi di auguri per l’onomastico di Maria si può optare anche per un pensiero più complesso e articolato, ovvero: “Maria, amica mia, oggi ti festeggio e con te tutte le donne che portano il nome della Madonna: un nome così importante, semplice ma denso dei significati più nobili e profondi e che proprio per questo rispecchia alla perfezione la tua personalità e la tua femminilità, senza fronzoli, ma caparbia e onesta, sempre franca e soprattutto sempre leale e presente. Non so immaginare una vita senza il conforto e la ricchezza che la tua amicizia ha saputo donarmi da quando ti conosco. Ti voglio bene e ti auguro il più felice degli onomastici“.

