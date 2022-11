Auguri buon onomastico San Martino/ “In questo giorno di novembre si celebra…”

San Martino di Tours: le frasi da dedicare

San Martino di Tours si celebra oggi, 11 novembre 2022. È un giorno questo molto importante e particolarmente noto per i crediti ma non solamente. Si tratta infatti di un Santo molto amato in Italia ma anche all’estero.In Italia San Martino è il patrono di numerosi comuni. Ma chi era San Martino di Tours? Il santo nasce intorno al 316 a Sabaria in Pannonia, nell’attuale Ungheria. I suoi genitori erano pagani e ricchi per via di titoli nobiliari acquisiti. Lui, a dieci anni, cominciò di spontanea volontà a partecipare ad assemblee tenute dai cristiani e due anni dopo si ritirò spontaneamente nel deserto. Rimase lì fino a quando non fu costretto ad arruolarsi sotto le armi.

La sua carriera militare proseguì e in questi anni, Martino si dimostrò umile e benevolo. La sua vita cambiò dopo aver ricevuto un’apparizione divina: da lì decise di cambiare vita ed ottenne dall’imperatore l’esenzione dalle armi. Diventò sacerdote con ordinazione del vescovo di Poitiers e riuscì a convertire anche i genitori alla religione cristiana. Oggi, dunque, si celebra anche l’onomastico di chi si chiama Martino.

Auguri buon onomastico San Martino: frasi da dedicare

Oggi, giorno in cui si celebra San Martino, è dunque l’onomastico di chi porta questo nome. Vediamo allora qualche frase di buon onomastico da dedicare a chi si chiama Martino: “In questo freddo giorno di novembre si celebra il santo che porta il tuo stesso nome. Che la sua sia sempre per te una guida, che possa aiutarti ogni giorno della tua vita dandoti l’esempio giusto per affrontare ogni difficoltà”. E ancora: “Auguri! Lo so che ci sono milioni di persone che oggi festeggiano l’onomastico, ma tu di certo sei la più speciale!”.

Vediamo poi qualche altra frase da dedicare nel giorno dell’onomastico di San Martino: “Le parole hanno un significato e i nomi hanno un potere. Il potere del tuo nome è speciale: mi fa venire in mente subito te!”. E ancora: “Gli antichi credevano che nel nome fosse racchiuso il nostro destino, spero che il tuo futuro sia meraviglioso. Auguri di buon onomastico!”. Ancora: “In questa giornata di novembre, ricordiamo l’esempio caritatevole San Martino: spero che per te sia sempre un punto di riferimento. Tanti auguri”.











