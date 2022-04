Auguri Buon Sabato Santo 2022/ Frasi per vigilia di Pasqua: “Momento di silenzio…”

Le frasi di auguri per un Buon Sabato Santo 2022

E’ sabato 16 aprile 2022, la vigilia di Pasqua e il cosiddetto Sabato Santo. E’ il giorno del silenzio della meditazione dopo la morte del Signore, in attesa della resurrezione di domani. Molti coloro che si scambieranno in queste ore frasi d’auguri di un Buon Sabato Santo 2022, ed è per questo che abbiamo pensato di raccoglierne qualcuna per voi, le più significative del web. Partiamo da questo pensiero, semplice ma incisivo e ‘dritto al punto’: “Tantissimi auguri per questa Vigilia di Pasqua. Che porti amore, pace e serenità”.

Via Crucis 2022, non letta meditazione XIII stazione: cambia testo/ In Ucraina non la trasmettono

Continuiamo con un pensiero un po’ più profondo e nel contempo anche più lungo: “Un caloroso messaggio di auguri in questo Sabato va a te che ne hai tanto bisogno. A te che lotti ogni giorno per trovare la pace. Ti auguro che la colomba del Signore si posi domani sulla tua casa per portarti un segno di speranza”. E ancora: “Buon Sabato Santo a te e alla tua famiglia. Ti auguro che sia ricco di pace, tranquillità e tanta bontà. Auguri”.

Via Crucis 2022 Papa, video Venerdì Santo/ Irina e Albina in silenzio con la croce

Frasi di auguri per la vigilia di Pasqua di Buon Sabato Santo 2022: “Sta arrivando e…”

Fra le tante frasi d’auguri per un buon Sabato Santo 2022, anche queste belle parole, utili sia come messaggio via WhatsApp ma anche come post generico di auguri da pubblicare sui social, a cominciare da Facebook, Instagram e Twitter: “La Santa Pasqua sta per arrivare e tanta pace sta per portare. Comincia a fare spazio nel tuo cuore per la gloria del Signore. Auguri di Buon Sabato Santo 2022”.

Continuiamo con: “Trascorri questo Sabato in compagnia delle persone che ti amano e ti sostengono. Auguri, il Signore sta per risorgere. Auguri Buon Sabato Santo 2022”. Chiudiamo questo focus dedicato alle frasi d’auguri per un buon Sabato Santo 2022 con: “E’ il giorno del silenzio. Tutto tace: neanche le campane battono più per ore”. Gli spunti di riflessione e per ispirarvi, dunque, non mancano. Fateli vostri in questo giorno speciale per fare i vostri più sentiti auguri.

Irina e Albina alla Via Crucis: chi sono/ Una ucraina l'altra russa: contro la guerra

© RIPRODUZIONE RISERVATA