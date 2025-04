Siamo giunti ad uno dei momenti più drammatici e tristi della liturgia cristiana pasquale con la giornata di oggi – 19 aprile 2025 – in cui si ricorda la discesa di Gesù negli Inferi e la sua vittoria contro il Maligno da celebrare – oltre che in religioso silenzio, come prevede la tradizione liturgica – con una bellissima serie di auguri buon Sabato Santo 2025 da inviare ad amici e parenti in queste ore per vivere a pieno il mistero più importante della fede.

Come abbiamo fatto in tutti i giorni precedenti a questo, anche oggi noi de ilSussidiario.net saremo pronti per condividere con voi carissimi lettori una ricca ed interessante serie di frasi di auguri buon Sabato Santo 2025 che potrete facilmente trasformare in sentiti messaggi da inviare a tutti i fedeli che avete nella vostra lista contatti; mentre a partire da domani ci dedicheremo – naturalmente – alla Pasqua e al suo mistero della Resurrezione, chiudendo anche per quest’anno il triduo pasquale.

FRASI, POESIE E PREGHIERE PER GLI AUGURI BUON SABATO SANTO 2025

Ovviamente le possibilità per gli auguri buon Sabato Santo 2025 sono – a dir poco – infinite, fermo restando che data l’importanza liturgica di questa giornata la cosa migliore da fare è quella di rivolgerci alle frasi religiose partendo dall’omelia che da sempre accompagna questa festa: tra le tante possibili citazioni che potreste estrapolare ricordiamo i particolare “Oggi sulla terra c’è grande silenzio, grande silenzio e solitudine“; ma anche “Il trono celeste è pronto (..) , la sala è allestita, la mensa apparecchiata, l’eterna dimora è addobbata (..) è preparato per te dai secoli eterni il regno dei cieli“.

Similmente, tra gli auguri buon Sabato Santo 2025 qualche ottimo spunto potreste anche ricavarlo dalla folta letteratura classica con poesie come ‘Sabato Santo‘ di Francesco Gaeta, oppure ‘Per il Sabato Santo‘ di Gherardo Del Colle; ma senza dimenticare le preghiere – sempre ottimi spunti per gli auguri buon Sabato Santo 2025 – inserite nella liturgia: un esempio è ‘Tu sei veramente il Dio della mia vita, Signore‘ di Giordano Nicola o le preghiere scritte dal Cardinale Angelo Comastri e da San Paolino di Nola.