Quella di oggi – ovviamente giovedì 19 settembre 2024 – è una giornata importante per Napoli perché si celebra l’annuale ricorrenza dedicata all’amatissimo patrono cittadino ed oltre che un’occasione per rivolgere le nostre suppliche al Santo è anche un momento ottimo per fare gli auguri buon San Gennaro a tutti nostri cari, amici e parenti che venerano e celebrano il famoso Vescovo martire, ma anche – se non soprattutto – a chiunque condivide con lui il nome e festeggia proprio oggi l’onomastico: in questo caso vi ricordiamo che gli auguri andranno fatti anche a ai Gennarino e alle Gennerarina, senza dimenticare Genny e tutti le altre varianti più o meno abbreviate.

Prima di entrare nel vivo degli auguri buon San Gennaro con una prima carrellata di frasi che vogliamo lasciare a tutti voi lettori in cerca di ispirazione per messaggi, bigliettini e quant’altro; è doveroso ricordare brevemente la storia del santo, martirizzato – tramite decapitazione dopo numerosi tentativi falliti – durante la famosa persecuzione dei cristiani operata dall’Impero Romano ed in particolare dal governatore campano Dragonzio. A San Gennaro sono stati associati diversi miracoli, quasi sempre compiuti dopo la tradizionale cerimonia della liquefazione del suo sangue, raccolto dopo il martirio e conservato in un’ampolla che si trova nel Duomo di Napoli.

Frasi auguri buon San Gennaro: i migliori spunti e consigli per i vostri messaggi WhatsApp

Senza dilungarci troppo nella storia – anche perché tutti i dettagli li trovate in altri articoli che abbiamo pubblicato su queste stesse pagine – il nostro intento qui è riportarvi una meticolosa selezione delle migliori frasi di auguri buon San Gennaro: dal conto vostro vi basterà scorrere le varie proposte e scegliere quelle che più vi piacciono, per poi cliccarle a lungo (o selezionarle con il mouse nel caso siate da PC) e copiarle per poi incollarle nei messaggi che invierete ai vostri cari e ai Gennaro che conoscete!

Partendo subito in quarta vi lasciamo una frase auguri buon San Gennaro piuttosto generica, ma comunque efficace: “Non è facile ricordarsi dell’onomastico altrui, tranne nel tuo caso perché porti un bellissimo ed importantissimo nome, oltre ad essere una persona speciale per me! Tanti auguri“; seguito da un altro classico intramontabile come: “Non ci si può dimenticare di un nome come il tuo, soprattutto quando si conosce una persona speciale come te, capace di rendere ancor più unico quel nome! Ti voglio bene e buon onomastico“.

Se invece vi sentite in vena di scherzi e battute, allora prima di inviare i vostri auguri buon San Gennaro attendete la cerimonia della liquefazione del sangue – in base all’esito – scegliete una di queste due frasi: “A Napoli, si è sciolto il sangue di San Gennaro. L’Arcivescovo: ‘Sono andato subito al supermercato a comprarne altro, ma l’avevano finito’“, oppure “Il sangue di San Gennaro non si è sciolto. Il rito prevede che venga quindi tritato con del ghiaccio e servito in un bicchiere da cocktail“.