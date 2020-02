Auguri buon San Valentino 2020/ Dite “ti amo” con i versi delle canzoni d’amore

Il tempo per formulare al proprio amato gli auguri di buon San Valentino 2020 stringe: venerdì 14 febbraio è ormai dietro l’angolo. La festa più attesa dagli innamorati si avvicina a grandi passi e le coppie che non si sono ancora organizzate stanno decidendo proprio in queste ore come trascorrere una serata tesa a celebrare la loro vita insieme. Certo, stride un po’ il concetto di una cena romantica del tutto priva di una dedica ed è per questo che ci permettiamo di suggerirvi un’idea originale per dire “ti amo” alla vostra dolce metà, prendendo in prestito i versi più belli delle canzoni d’amore che hanno segnato la storia della musica italiana. A pochi giorni dalla fine del settantesimo Festival di Sanremo, vinto da Diodato, sono ancora i testi del panorama musicale nostrano a permeare le nostre vite, per contribuire a rendere speciali gli attimi al fianco della persona amata. D’altro canto, chi riuscirebbe a rimanere impassibile di fronte a una dedica gentilmente concessa dall’ex 883 Max Pezzali? “Eccoti, come un uragano di vita e sei qui: non so come tu sia riuscita a prendermi dal mio sonno, scuotermi e riattivarmi il cuore”.

AUGURI BUON SAN VALENTINO 2020: DA MIMÌ A GIUNI RUSSO, LE DEDICHE MUSICALI PIÙ BELLE

Quello di Max Pezzali è soltanto uno dei numerosi esempi utili a ideare un’emozionante dedica d’amore per gli auguri di buon San Valentino 2020 da indirizzare a colui o colei che vi ha rapito il cuore. Per i più sentimentali non si può non menzionare la grande e indimenticabile Mia Martini: “Tu, tu che sei diverso… Almeno tu nell’universo.. Un punto sei, che non ruota mai intorno a me, un sole che splende per me soltanto. Come un diamante in mezzo al cuore… tu”. Anche la compianta Giuni Russo suggerisce un pensiero dolcissimo nei confronti del proprio partner: “Morirò d’amore, morirò per te. Il tuo sorriso, l’allegria: quanto mi mancano le parole sussurrate, zitte, poi gridate. Le parole tue per me. Morirò d’amore, morirò per te”. Decisamente apprezzabile, poi, il concetto espresso in musica da Francesco Guccini: “Vorrei con te da solo sempre viaggiare, scoprire quello che intorno c’è da scoprire, per raccontarti e poi farmi raccontare il senso d’un rabbuiarsi e del tuo gioire”. Più sintetica, infine, ma non certo priva d’effetto, la frase di Mina: “Mi sei scoppiato dentro il cuore all’improvviso”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA