AUGURI BUON SAN VALENTINO 2022/ 14 febbraio, frasi d’amore: “Più grande felicità…”

Il giorno di San Valentino si avvicina e come ogni anno, chi condivide la propria vita con un partner, comincia a pensare a come rendere indimenticabile questa ricorrenza. Un piccolo pensiero, che sia un regalo, una semplice rosa o un cioccolatino, ma anche una frase. Non può infatti mancare un dolce bigliettino con gli auguri di buon San Valentino 2022 per la persona che si ama. Ma quali sono le giuste parole per stupire chi è al nostro fianco e non cadere nel banale?

Marco Mariolini, 'cacciatore di anoressiche'/ Uccise la compagna “Sono una vittima”

“La più grande felicità della vita è essere sicuri di amare” scriveva Victor Hugo. Una concezione dell’amore che dunque non ha a che fare con ciò che si riceve, ma con ciò che si dà ad un’altra persona. Stesso concetto ripreso anche da Katharine Hepburn, che scriveva: “L’amore non ha nulla a che vedere con ciò che ti aspetti di ottenere – solo con ciò che ti aspetti di dare – cioè tutto”. Il noto scrittore Ernest Hemingway scriveva invece: “Ti amo per tutto ciò che sei, tutto ciò che sei stato, tutto ciò che devi ancora essere”. Come non citare, poi, un grande classico delle frasi romantiche, una delle più belle. Emily Bronte scriveva: “Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la mia e la tua sono fatte della stessa cosa”. Ad Albert Camus dobbiamo un vero e proprio attestato d’amore in parole: “Amare qualcuno significa desiderare di invecchiare accanto a lui”.

Vaia: “Primo malato di covid curato con Paxlovid”/ “Ecco quali sono i vantaggi”

Auguri San Valentino: dal Piccolo Principe a Pavese…

Come abbiamo visto, è possibile fare gli auguri di San Valentino con frasi che provengono dalla letteratura. Libri, romanzi, poesie… La storia della grande letteratura è ricca di riferimenti all’amore. Proseguiamo con un’altra frase di Victor Hugo, che dà risalto non solo al sentimento in sé, ma anche alla passione, al bisogno di avere un contatto fisico con la persona amata: “Bisogna amarsi, e poi bisogna dirselo, e poi bisogna scriverselo, e poi bisogna baciarsi sulla bocca, sugli occhi, e ovunque”. Frida Kahlo, poetessa e pittrice, grande icona dell’arte nella sua forma più pura, era particolarmente legata al sentimento dell’amore. A lei dobbiamo la frase: “Vorrei darti tutto quello che non hai mai avuto, e neppure così sapresti quanto è meraviglioso amarti”.

Incidente oggi A26: 2 morti e 10 feriti/ Casale Monferrato: coinvolti oltre 40 mezzi

Antoine de Saint-Exupery ci ha regalato una delle frasi più iconiche che si possano dedicare ai propri “affetti” nel giorno di San Valentino (e non solo), che in poche parole esprime a pieno quel sentimento che è l’amore: “Amare non è guardarsi l’un l’altro, ma guardare insieme nella stessa direzione”. Poche parole, un significato estremamente profondo e importante anche per Fernando Pessoa: “Non conosco altra ragione di amarti che amarti”. Una delle più belle dichiarazioni d’amore in parole ci viene restituita da Cesare Pavese, che scriveva: “Vorrei essere almeno la mano che ti protegge – una cosa che non ho mai saputo fare con nessuno e con te invece mi è naturale come il respiro”. Per fare un salto a tempi più recenti, Erri De Luca ci regala questa frase: “Non capirà mai nessuno quanto amore ci mettevo anche solo per guardarti negli occhi”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA