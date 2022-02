Auguri Buon San Valentino 2022/ Frasi d’amore tratte dai libri: “L’alato Cupido…”

Auguri Buon San Valentino 2022: affidiamoci a William Shakespear…

Mancano ormai soltanto poche ore a San Valentino 2022 ed è tempo dunque di preparare i messaggi di auguri da dedicare al proprio partner: via Whatsapp, via sms oppure scritto a mano sul biglietto a corredo del regalo che hai scelto per lui o per lei. Non hai idee? Ecco qualche proposta di frasi romantiche per gli auguri di Buon San Valentino 2022 tratte dai libri, che spesso sono un tesoro per quanto riguarda il connubio tra l’amore e la poesia.

Parlando di questo tema, non si può trascurare la penna di William Shakespear. Il poeta e drammaturgo inglese ha scritto frasi splendide che si adattano perfettamente all’occasione degli auguri di Buon San Valentino 2022. “L’amore guarda non con gli occhi ma con l’anima e perciò l’alato Cupido viene dipinto cieco”, questa è una di quelle tratte da “Sogno di una notte di mezza estate”. “Dubita che le stelle siano fuoco/ dubita che il sole si muova/ dubita che la verità sia mentitrice/ ma non dubitare mai del mio amore”, questi invece alcuni versi tratti da “Amleto”. Infine, da “Romeo e Giulietta”, la storia d’amore più travagliata della storia: “Con le ali dell’amore ho volato oltre le mura, perché non si possono mettere limiti all’amore e ciò che amor vuole amore osa”.

Auguri Buon San Valentino 2022: le frasi d’amore tratte dai libri

Anche i libri più moderni offrono numerose frasi di auguri di buon San Valentino 2022 a cui è possibile attingere per sorprendere il proprio partner. “L’amore non dà pace. L’amore è insonne. L’amore è elevare a potenza. L’amore è veloce. L’amore è domani. L’amore è tsunami. L’amore è rossosangue”, questa ad esempio è tratta da “Bianca come il latte, rossa come il sangue” di Alessandro D’Avenia.

“Le nostre anime sono una cosa sola e se lo vuoi sapere, mai si separeranno”, ha scritto invece Nicholas Sparks in “Le pagine della nostra vita”. E ancora dello stesso autore, da “I passi dell’amore”, c’è “Il nostro amore è come il vento: non si vede, ma si percepisce”. Infine, un celebre aforisma dello scrittore francese Antoine de Saint-Exupéry contenuto in “Airman’s odyssey”: “Amare non è guardarsi l’un l’altro, ma guardare insieme nella stessa direzione”.

