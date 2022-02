Auguri Buon San Valentino 2022/ Frasi e dediche d’amore 14 febbraio: “Come ossigeno…”

AUGURI BUON SAN VALENTINO 2022: DA ARISTOTELE A PLATONE…

Auguri di Buon San Valentino 2022 a tutti i lettori de “IlSussidiario.net” ebbri d’amore! Il 14 febbraio è arrivato e in questo giorno si celebra il sentimento più potente al mondo, capace di far sentire invincibili coloro che lo vivono e di spostare gli equilibri della quotidianità. Indubbiamente, la giornata merita di essere accompagnata da auguri di Buon San Valentino 2022 sentiti, da rivolgere alla propria dolce metà per ricordarle quanto sia importante. Esistono pensieri più brevi e altri più lunghi; in tal senso, appartiene alla prima categoria quello di Aristotele (“L’amore è composto da un’unica anima che abita due corpi”). Discorso analogo per gli auguri di Buon San Valentino secondo Seneca (“Ti indicherò un filtro amoroso senza veleni, senza erbe, senza formule magiche: se vuoi essere amato, ama”) e di Platone: “L’amore è l’artefice di tutte le cose”.

Sempre stando sugli auguri di Buon San Valentino 2022, potete attingere, in alternativa, dalla dichiarazione d’amore in musica più folgorante che esista e targata Mia Martini: “Tu, tu che sei diverso, almeno tu nell’universo… Un punto sei, che non ruota mai intorno a me… Un sole, che splende per me soltanto, come un diamante in mezzo al cuore… Tu, tu che sei diverso, almeno tu nell’universo… Non cambierai, dimmi che per sempre sarai sincero e che mi amerai davvero”.

AUGURI BUON SAN VALENTINO 2022 POETICI: “SE IO FOSSI CIELO DEL NORD…”

Chi invece predilige frasi di auguri di Buon San Valentino 2022 più lunghe e poetiche, può, ad esempio, rifugiarsi in questo delicato aforisma: “Se io fossi cielo del Nord tu saresti la mia aurora, se io fossi una scogliera tu saresti il mio oceano, se io fossi una stella tu il mio firmamento. Ma sono un uomo/una donna e mi accontento di amarti nel silenzio rotto solo dal battito dei nostri cuori. Ti amo! Buon San Valentino”. Un’alternativa? Eccola: “C’è una leggenda che dice che all’inizio dei tempi uomini e donne erano una cosa sola, ma in seguito ad una punizione divina essi furono divisi. Da allora gli uomini e le donne vagano in cerca della loro metà perduta. Io penso proprio che per me sia arrivato il momento di smettere di cercare”.

E, ancora: “Conserverò nella memoria del cuore il tuo sorriso, i nostri momenti belli. Quelli fatti di noi del nostro amore delle nostre liti e quelli sinceri. Quelli che hanno costruito la nostra storia d’amore. Non scorderò un solo istante passato con te. Perché ciò che è importante va conservato fino l’eternità. Ti amo”.

AUGURI BUON SAN VALENTINO 2022: LE FRASI PIÙ ROMANTICHE TRATTE DAL CINEMA

Non va scordata neppure la dimensione cinematografica per cercare spunti per i vostri auguri di Buon San Valentino 2022. Ad esempio, una pellicola divenuta negli anni un autentico “cult”, “Moulin Rouge“, dice: “La cosa più grande che tu possa imparare è amare e lasciarti amare! L’amore è come l’ossigeno! L’amore è una cosa meravigliosa, ci innalza verso il cielo! Tutto quello che ci serve è amore!”.

Dal lungometraggio “PS I love you”, datato 2007, vi suggeriamo invece la seguente citazione per i vostri auguri di buon San Valentino 2022: “Non hai bisogno delle mie cose per ricordarti di me, non hai bisogno di conservarle come prova del fatto che sono esistito e che esisto ancora nella tua mente. Non hai bisogno di mettere i miei maglioni per sentire il mio abbraccio. Io sono già lì… e ti tengo sempre abbracciata”. Infine, il capolavoro “A Beautiful Mind”, con protagonista l’intramontabile Russell Crowe, è foriero di una dedica d’amore davvero meravigliosa, che potrebbe fare scendere più di una lacrima sul viso del vostro/della vostra partner: “È soltanto nelle misteriose equazioni dell’amore che si può trovare ogni ragione logica. Io sono qui grazie a te. Tu sei la ragione per cui io esisto. Tu sei tutte le mie ragioni”.

