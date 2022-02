Auguri Buon San Valentino 2022/ Frasi e dediche d’amore per il 14 febbraio

Archiviato il Festival di Sanremo, è già tempo di pensare agli auguri di Buon San Valentino 2022, la festa di tutti gli innamorati, che si celebra il 14 febbraio. Anche quest’anno si apre la caccia alle dediche più originali per la vostra dolce metà, che possono tradursi in messaggi, frasi su WhatsApp o in più classiche lettere scritte a mano. Noi de “IlSussidiario.net” vi forniamo alcuni spunti che speriamo possano tornarvi utili e farvi risplendere ancora di più agli occhi del vostro partner.

Partiamo da un pensiero a firma di Kahlil Gibran: “L’amore non dà nulla fuorché se stesso e non coglie nulla se non da se stesso. L’amore non possiede, né vorrebbe essere posseduto poiché l’amore basta all’amore”. Spazio anche a una frase di Emily Dickinson: “Che sia l’amore tutto ciò che esiste/ È ciò che noi sappiamo dell’amore/ E può bastare che il suo peso sia/ Uguale al solco che lascia nel cuore”. Decisamente romantico anche Ugo Foscolo: “Sarei perduto s’io vivessi un solo momento senza di te”.

AUGURI BUON SAN VALENTINO 2022: LE FRASI MIGLIORI PER DIRE “TI AMO” AL PROPRIO PARTNER

Proseguiamo la nostra carrellata di frasi d’amore per gli auguri di buon San Valentino 2022 con un suggerimento che giunge direttamente dall’antichità, in particolare dalla poetessa Saffo, abile a descrivere il sentimento di passione che pervade gli innamorati: “Subito a me il cuore si agita nel petto solo che appena ti veda, e la voce non esce e la lingua si spezza. Un fuoco sottile affiora rapido alla pelle, e gli occhi più non vedono e rombano le orecchie”.

Notevole anche la lirica di Marceline Desbordes-Valmore: “Fra due cuori che si amano non occorrono parole”. Troppo breve? Proviamo allora con questo aforisma attribuito a John Milton: “Con te conversando, dimentico ogni tempo e le stagioni e i loro mutamenti. Tutte mi piacciono allo stesso modo”. Il dialogo è da sempre al centro del rapporto di coppia e più è sincero e diretto, lontano dalla menzogna, più la relazione procederà a gonfie vele.

