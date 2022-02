Auguri Buon San Valentino 2022/ Frasi romantiche e divertenti: da Catullo a Schultz

Il countdown sta per terminare e tra poche ore, lunedì 14 febbraio, sarà possibile festeggiare un buon San Valentino 2022 ricco di dolcezza e romanticismo. In occasione della festa degli innamorati per eccellenza, non possono mancare i consueti bigliettini sui quali mettere per iscritto i propri pensieri d’amore e gli auguri, con i quali si rinnovano anno dopo anno i propri sentimenti verso la persona amata. Per le coppie collaudate da tempo o per le più recenti che si sono unite e che hanno iniziato a percorrere un pezzo di vita insieme, ecco una carrellata di frasi da poter impiegare per fare gli auguri per un San Valentino davvero speciale!

Auguri Buon San Valentino 2022/ Le frasi romantiche: “Io sarò poeta e tu poesia”

Trovare le parole giuste da scrivere, quando si tratta di sentimenti, non è mai semplice ma talvolta possiamo lasciare parlare i grandi autori. Se volete puntare sul romanticismo, allora potrete trarre ispirazione da alcuni versi di Alfonso Gatto, tratti dalla poesia “Le grandi notti d’estate”, che recita: “Ti stringo per dirti che i sogni son belli come il tuo volto…”. Catullo suggeriva: “Godiamoci la vita, e l’amore, e dei vecchi che brontolan sempre non teniamo più conto di un soldo”. Sono di Saffo i seguenti versi: “Subito a me il cuore si agita nel petto solo che appena ti veda, e la voce non esce e la lingua si spezza. Un fuoco sottile affiora rapido alla pelle, e gli occhi più non vedono e rombano le orecchie”.

AUGURI DI BUON SAN VALENTINO 2022, LE FRASI D’AMORE PIÙ DIVERTENTI

Chi vorrà, potrà puntare sulla simpatia in questo San Valentino 2022 e dedicare delle frasi divertenti “a tema” alla propria amata, magari per spazzare via quell’imbarazzo che parole d’amore troppo importanti potrebbero generare. I più giovani o chi si è messo in coppia da poco tempo e non ha ancora avuto modo di esprimere ciò che sente davvero per il proprio partner, potrà prendere in prestito frasi più leggere da scrivere sul proprio biglietto di auguri per questo San Valentino.

A tal proposito Woody Allen riesce sempre a centrare l’obiettivo con le sue esternazioni: “L’amore è la risposta, ma mentre aspetti la risposta, il sesso solleva alcune domande piuttosto buone”. Ecco un’altra frase divertente tratta da Honore de Mirabeau: “L’amore ha il potere di farti credere a ciò che normalmente tratteresti con il più profondo sospetto”. Charles M. Schultz regala una perla niente male che potrà far strappare un sorriso alla propria dolce metà: “Tutto ciò di cui hai bisogno è l’amore. Ma un po’ di cioccolato ogni tanto non fa male”.

