Auguri Buon San Valentino 2022/ Le frasi d’amore più belle: “Un’unica anima…”

Manca sempre meno agli auguri di San Valentino 2022, per cui tieniti pronto a sfoderare le frasi più romantiche che esistano! Il tuo partner non vede l’ora di celebrare la festa dell’amore, non puoi deluderlo. Cerca dunque di non essere banale e di trovare le parole adatte per manifestare il tuo sentimento, a voce oppure via messaggio. Ecco qualche pensiero ad hoc per fare sì che la tua dolce metà resti senza parole.

Partiamo da alcuni aforismi molto antichi (l’amore, infatti, non ha proprio tempo!). Il primo scritto da Aristotele: “L’amore è composto da un’unica anima che abita due corpi”. “Ti indicherò un filtro amoroso senza veleni, senza erbe, senza formule magiche: se vuoi essere amato, ama”, diceva invece Seneca. E Platone: “L’amore è l’artefice di tutte le cose”. Andando invece ad un passato più recente: “Amore guarda non con gli occhi, ma con l’anima” e “L’amore ristora come il calore del sole dopo la pioggia”, queste le parole di William Shakespeare.

Auguri Buon San Valentino 2022: le migliori frasi tratte dalle canzoni

Dopo avere letto alcune frasi di auguri di Buon San Valentino 2022 scritte da filosofi e poeti, passiamo a quelle tratte dai testi delle canzoni. “Tu, tu che sei diverso almeno tu nell’universo… Un punto sei che non ruota mai intorno a me un sole, che splende per me, soltanto come un diamante in mezzo al cuore… Tu, tu che sei diverso almeno tu nell’universo… Non cambierai, dimmi che per sempre sarai sincero e che mi amerai davvero”, questa di Mia Martini è una vera e propria dichiarazione d’amore.

Anche dai libri, tuttavia, è possibile trarre spunto per dei romantici messaggi. “Capita che sfiori la vita di qualcuno, ti innamori e decidi che la cosa più importante è toccarlo, viverlo, convivere le malinconie e le inquietudini, arrivare a riconoscersi nello sguardo dell’altro, sentire che non ne puoi più fare a meno”, questo è quello che scriveva Gabriel García Màrquez. E Paulo Coelho: “Se non penserò all’amore, non sarò niente”.

