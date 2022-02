Auguri buon San Valentino 2022/ Le frasi dei film: da A Beautiful Mind a Love Story

A soli tre giorni, 72 ore, dal 14 febbraio, diamo ampio spazio alle frasi d’auguri per un buon San Valentino 2022. In questo spazio vogliamo regalarvi qualche citazione famosa presa direttamente dai film, a cominciare da queste belle parole di ‘Shakespeare in love‘: “Più dolce sarebbe la morte se il mio sguardo avesse come ultimo orizzonte il tuo volto, e se così fosse… mille volte vorrei nascere per mille volte ancor morire”.

Proseguiamo con ‘Quattro matrimoni e un funerale’, commedia cult: “Ho sempre sognato di incontrare una ragazza spigliata, gentile, dall’aspetto gradevole, che non mi trovasse repellente. Io le chiederei di sposarmi e vivremmo felici e contenti per tutta la vita”. Direttamente da ‘Love Story’, invece: “Amore” significa non dover mai dire “mi dispiace”. Fra le tante frasi d’auguri di San Valentino per il 2022 anche queste parole direttamente da un altro classico come ‘Harry ti presento Sally’: “Sono venuto stasera perché quando ti accorgi che vuoi passare il resto della vita con qualcuno, vuoi che il resto della vita cominci il più presto possibile”.

Fra le tante frasi d’auguri per San Valentino 2022 potreste prendere ispirazione anche da ‘A Beautiful Mind’, con la geniale interpretazione di Russel Crowe: “È soltanto nelle misteriose equazioni dell’amore che si può trovare ogni ragione logica. Io sono qui grazie a te. Tu sei la ragione per cui io esisto. Tu sei tutte le mie ragioni”.

Direttamente invece da ‘Amami se hai coraggio’: “Tappati le orecchie, forte, più forte, sempre più forte…lo senti quanto ti voglio bene?”. Chiudiamo questo focus con le frasi d’auguri per un buon San Valentino 2022, con questa citazione di ‘Le parole che non ti ho detto’: “Io sono qui per amarti, per stringerti fra le braccia, per proteggerti. Sono qui per imparare da te e ricevere in cambio il tuo amore. Sono qui perché non c’è nessun altro luogo in cui vorrei essere”.

