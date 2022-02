AUGURI BUON SAN VALENTINO 2022/ Le frasi, Ungaretti “vero amore è quiete accesa”

Si avvicina San Valentino 2022: la ricorrenza della festa degli innamorati è sempre un momento utile per condividere pensieri e attenzioni con il proprio partner, insomma per gli auguri di San Valentino. Per chi sta cercando idee per fare gli auguri in maniera originale e significativa non bisogna dimenticare che alcuni importantissimi autori hanno scritto pensieri e frasi perfetti per l’occasione. Ci sono alcuni autori della letteratura greca antica come Anacreonte che hanno ricordato: “Amo di nuovo, non amo e folle sono, non folle”, ricordando la componente irrazionale di un sentimento così forte. E ancora la forza dell’amore imposta nella maniera più essenziale da Virgilio: “Omnia vincit amor,” l’amore vince su ogni cosa.

“C’è tutta una vita in un’ora d’amore” ha invece sottolineato uno degli autori francesi più famosi, Honoré de Balzac. C’è anche l’importanza di trovare un partner che possa rappresentare un punto fermo: “Amare è trovare la propria ricchezza al di fuori di sé stessi” ha sottolineato un illustre autore come Émile-Auguste Chartier. Senza dimenticare Erich Segal che ha inserito una delle più famose citazioni di sempre in una perla cinematografica come “Love Story”: Amore significa non dover dire mai mi dispiace.

AUGURI BUON SAN VALENTINO 2022, LE FRASI DEGLI AUTORI ILLUSTRI

Per gli auguri di Buon San Valentino 2022 sono comunque citazioni letterarie anche più moderne o che comunque possono essere legati ad autori particolarmente importanti, come Giuseppe Ungaretti: “Il vero amore è una quiete accesa” ha spiegato in un verso particolarmente potente. Il fascino dell’amore è anche nella sua condivisione come ha ricordato una volta Louise Labè: “In breve, il più grande piacere che c’è, dopo l’amore, è parlare d’amore.”

Mentre Stendhal nel ha invece ricordato le sfumature potenzialmente infinite: “L’amore coglie sfumature invisibili a un occhio indifferente e ne trae conseguenze infinite.” L’amore vissuto tra sogno e realtà, con tutto il batticuore che può suscitare, è stato invece immortalato nella frase di Yukio Mishima: “Ecco come posso definire in una sola frase il cosiddetto amore: è l’illusione di poter congiungere il fenomeno con la realtà.”

