Siamo finalmente arrivati nell’attesissima giornata dedicata a tutti gli innamorati del mondo nel corso della quale dovrete (e dovremo!) celebrare, con delle bellissime frasi di auguri buon San Valentino 2025 che torniamo a proporvi, l’amore provato per la dolce metà che abbiamo scelto per condividere il lungo percorso di vita. Come sempre nelle prossime righe troverete dei primi bellissimi spunti, mentre nel corso delle prossime ore torneremo ad aggiornare questo pezzo per proporvi tantissime altre frasi di auguri buon San Valentino 2025!

Prima di entrare nel vivo di questa nuovissima carrellata di auguri buon San Valentino 2025 che abbiamo scelto per voi, vi ricordiamo che complessivamente i nostri spunti dovreste interpretarli solamente come una sorta di punto di partenza dal quale costruire dei messaggi che sarebbe meglio (o quanto meno più carino!) personalizzare con qualche pensierino che venga dal vostro cuore e si adatti alla bellissima storia d’amore che state vivendo e alla vostra dolce metà; senza lasciarvi trascinare dalla fretta rischiando di fare qualcosa che risulti – in un certo senso – banale.

Fatte tutte le premesse del caso – e ricordandovi anche che abbiamo al contempo pubblicato un altro articolo interamente dedicato a delle simpatiche immagini di auguri -, ad aprire le nostre danze con gli auguri buon San Valentino 2025 ci pensa oggi il poeta mistico Jalal al-Din Rumi che scrisse la bellissima frase: “Nel momento in cui ho vissuto la mia prima storia d’amore, ho iniziato a cercare te senza sapere quanto fossi cieco e ho capito che gli amanti non si incontrano da qualche parte alla fine del percorso ma sono l’uno dentro l’altro fin dall’inizio della vita“.

E’ il caso, tra le altre, di ‘Let’s stay together‘ di Al Green – soprattutto con il verso “Io sono così innamorato di te/ qualsiasi cosa tu voglia fare/ per me va bene farla/ perché mi fai sentire una persona nuova/ e voglio passare la mia vita con te” -, oppure anche della quasi sconosciuta ‘(Your Love Keeps Lifting Me) Higher And Higher‘ di Jackie Wilson – con il suo ritornello “Tu sai che il tuo amore/ continua a sollevarmi/ sempre più in alto/ in alto e in alto” -; ma siamo anche altrettanto certi che ne conosciate tantissime altre, tra cui quella che considerate ‘la vostra’ canzone.