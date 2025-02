Dopo aver inaugurato nella giornata di ieri il nostro nuovo viaggio che ci condurrà di giorno in giorno alla scoperta delle migliori frasi di auguri buon San Valentino 2025, torniamo ancora una volta oggi tra queste stesse righe per lasciarvi una seconda bellissima serie di spunti: seppur sia solamente il 3 febbraio – infatti – sapete che ci piace prepararci per tempo in modo soprattutto da lasciarvi quante più frasi di auguri buon San Valentino 2025 per permettervi di scegliere le vostre preferite con tutta la calma che occorre per poter fare una sorpresa veramente apprezzata al vostre partner trovando quello spunto che meglio rappresenta il vostro rapporto!

Prima di dedicarci a qualche frase di auguri buon San Valentino 2025 – però – ci teniamo a lasciarvi un consiglio importantissimo perché se cercaste delle parole dolci e perfette da inviare al vostro innamorato (o innamorata, ovviamente!) tenete a mente che le migliori che potreste trovare non possono che arrivare dal vostro stesso cuore: cercate – questo è il nostro consiglio – di mettere nero su bianco quello che provate e sentite ogni volta che la vostra persona preferita al mondo vi guarda, vi sfiora o vi dà un bacio.

CANZONI E POESIE DA CUI TRARRE SPUNTO PER GLI AUGURI BUON SAN VALENTINO 2025: DA GINO PAOLI A PABLO NERUDA, I NOSTRI CONSIGLI

D’altra parte non possiamo neppure dare per scontato che riuscite tutti – così, su due piedi – a trasformarvi in degli aspiranti Dante in grado di scrivere un’intera saga di libri attorno alla sola figura della vostra amata ed è proprio qui che entriamo in gioco noi con i nostri nuovissimi spunti sugli auguri buon San Valentino 2025: dato che il tempo a vostra disposizione è ancora parecchio, oggi non vogliamo lasciarvi delle vere e proprie frasi, ma qualche consiglio per trovarne di personali ed originali.

Visto che abbiamo citato Dante, i primi consigli per la vostre frasi di auguri buon San Valentino 2025 ci riportano direttamente sui libri di scuola per rispolverare alcune famose poesie d’amore dalle quali troverete sicuramente qualche spunto: è il caso del famoso ‘Sonetto 18‘ di William Shakespeare (anche noto con il più accattivante titolo di ‘Dovrei paragonarti ad un giorno d’estate?‘), oppure anche ad uno qualsiasi – buttate un occhio al 17esimo – dei ‘Cento sonetti d’amore‘ di Pablo Neruda; ma altrettanto dolce e sentito è il componimento ‘Io non ti conoscevo‘ dell’olandese Pieter Van Der Meer.

Se – invece – preferiste non scomodare questo o quell’altro poeta per la vostre frasi di auguri buon San Valentino 2025, tenete sempre a mente che migliaia e migliaia di altri spunti potrebbero arrivarvi dalla ricchissima collezione di canzoni d’amore scritte nel corso dei secoli: un esempio che tutti conoscerete è sicuramente ‘Il cielo in una stanza‘ di Gino Paoli, ma se preferiste delle sonorità più rock provate a dare un ascolto a ‘Ballata per la mia piccola iena‘ degli Afterhours; così come ai più giovani tra voi suggeriamo anche – con sonorità rap – ‘Multiverso‘ di Murubutu.