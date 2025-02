Prosegue il nostro già abbondantemente avviato viaggio nelle migliori frasi d’auguri buon San Valentino 2025 che da diversi giorni a questa parte stiamo (per così dire) ‘collezionando’ in modo da offrire a voi lettori quanta più scelta possibile: la festa – infatti – cadrà solamente tra nove giorni ed anche se aveste già pensato al regalino da fare al vostro partner e magari anche prenotato il ristorante dove trascorrere la serata, è certamente bello far sapere fin dalle primissime luci dell’alba al vostro amato che lo pensate costantemente dedicandogli un piccolo messaggino con una delle nostre frasi di auguri buon San Valentino 2025; oppure allegandola ai fiori o al regalo che gli consegnerete al vostro risveglio!

Prima di procedere – però – ci teniamo anche a mettervi in un certo senso in guardia sul fatto che i vostri auguri buon San Valentino 2025 saranno veramente perfetti soprattutto nel caso in cui riusciate a renderli originali e ‘cuciti’ su misura della persona a cui li state inviando: se è il vostro partner magari vi basterà pensare ad un aneddoto dolce sulla vostra relazione da cui partire come spunto; oppure se il destinatario fosse la persona di cui siete innamorati e che volete conquistare proprio il 14 febbraio, allora in quel caso potreste provare ad esprimere in pochi righe quelli che sono i sentimenti che veramente provata e che vorreste trasmettergli.

AUGURI BUON SAN VALENTINO 2025: ALCUNE FRASI DI CANZONI FAMOSE DA CUI TRARRE SPUNTO

Visto che siete capitati qui – però – ora non possiamo che dedicarci alle effettive frasi di auguri buon San Valentino 2025 che oggi abbiamo selezionato: la scelta anche in questa giornata è ricaduta ancora una volta sulle canzoni che oltre ad offrire qualche ottimo spunto possono facilmente essere inserite in una bella playlist da riprodurre nel corso della vostra serata romantica per creare la giusta atmosfera; e se vi stese chiedendo un esempio eccovi parte del testo della famosissima ‘A te‘ di Jovanotti: “A te che mi hai insegnato i sogni/ E l’arte dell’avventura/ A te che credi nel coraggio/ E anche nella paura/ A te che sei la miglior cosa/ Che mi sia successa“.

Altrettanto dolci – sempre ovviamente per i vostri auguri buon San Valentino 2025 – sono le parole scritte e cantate da Arisa nella sua ‘L’amore della mia vita‘, che recitano: “Quando mi culli in un abbraccio, ogni paura è cancellata/ Ed io ritrovo in te, da sempre/ Per sempre/ L’amore della mia vita“; mentre l’ultimissimo spazio lo dedichiamo a questa frase “Tu quel giorno mi hai incontrato/ Per mano mi hai portato/ Fino a scrivermi dentro che/ Noi immensamente noi/ Condividiamo tutto ormai/ Come questa nostra gioia strana/ Che stranamente a noi/ Ci fa stare bene“, scritta (ovviamente!) da Gianluca Grignani nella sua ‘Sei sempre stata mia‘.