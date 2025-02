In questa giornata di martedì 11 febbraio 2025 – ad ormai pochissimi passi dalla giornata dedicata agli innamorati di tutto il mondo – ci teniamo a proseguire ancora una volta nella nostra ormai lunga caccia alla migliori frasi di auguri buon San Valentino 2025 che stiamo collezionando da diversi giorni per tutti voi carissimi lettori in modo da darvi la possibilità di scegliere quella (o quelle!) che più si adattano al vostro partner per trasformarle in messaggini da inviare il prossimo venerdì 14 febbraio 2025; oppure anche semplicemente da condividere sui vari profili social per rendere i vostri auguri buon San Valentino 2025 ‘collettivi’ e rivolti anche a chiunque sia ancora alla ricerca di quell’ambitissimo sentimento.

Entrando subito nel merito delle primissime proposte che vogliamo lasciarvi per gli auguri buon San Valentino 2025, vi proponiamo immediatamente un paio di bellissime – e soprattutto originali – citazioni, partendo da una famosa frase di Reese Witherspoon che recita: “Non c’è alcuna conseguenza negativa nell’amare pienamente, con tutto il cuore. Si guadagna sempre dando amore“; mentre John Mark Green in un’occasione scrisse la dolcissima “se mai le stelle dovessero morire, noi creeremo la nostra luce, tu ed io“.

DAI FILM ALLE CANZONI: DA DOVE TRARRE SPUNTO PER I VOSTRI AUGURI BUON SAN VALENTINO 2025

Similmente, addentrandoci nella seconda parte di questo articolo di frasi di auguri buon San Valentino 2025 vogliamo lasciarvi anche un paio di carinissime citazioni che abbiamo tratto da alcune commedie romantiche, partendo dalla dichiarazione d’amore di ‘The Vow‘ – in italiano ‘La memoria del cuore’ – che recitava più o meno “giuro di amarti intensamente in tutte le tue forme, ora e per sempre“; e passando anche per il film ‘50 first dates‘ che in Italia è stata distribuito con il titolo ’50 volte il primo bacio’: “Ti amo moltissimo, probabilmente più di quanto chiunque potrebbe amare un’altra persona“.

Mentre – infine – vogliamo lasciarvi anche un paio di compitini per cercare le vostre più sentite ed accorate frasi di auguri buon San Valentino 2025 rendendole ancora più originali, suggerendovi un paio di canzoni dalle quali potreste certamente – e facilmente – trarre spunto: è il caso della bellissima ‘Ne me quitte pas‘ del cantante fraco-belga Jacques Brel, oppure di ‘Hallelujah‘ di Jeff Buckley e (perché no?) della nostrana ‘Una come te‘ dell’apprezzatissimo Cesare Cremonini.