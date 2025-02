Giunti a poco meno di tre passi dalla giornata degli innamorati che – come ogni anno – si celebrerà il prossimo venerdì 14 febbraio, proseguiamo nella nostra lunghissima missione di proporvi le migliori frasi di auguri buon San Valentino 2025 che esattamente tra un paio di giorni fareste meglio a ricordarvi di inviare alla vostra dolce metà.

che sia il proprio compleanno, per alcuni l’onomastico o anche – se non soprattutto – il giorno dell’amore per eccellenza, aprire gli occhi la mattina e trovarsi già tra le notifiche un messaggio di auguri buon San Valentino 2025 sarà sicuramente un modo per iniziare al meglio questa importante giornata, iniziando a pregustare la serata all’insegna del romanticismo tra cene, regalini e un po’ di quiete da vivere con il proprio partner!

Visto che sono ormai passati un paio di giorni dall’ultima volta che ci siamo soffermati su questo aspetto, addentrandoci subito nelle migliori proposte per i vostri auguri buon San Valentino 2025 vogliamo dare voce – anche se sicuramente non ne hanno bisogno – ad alcuni dei più famosi poeti di tutti i tempi che hanno messo in rima i loro sentimenti: è il caso di Nazim Hikmet con la sua bellissima ‘Amo in te‘, oppure anche di Elizabeth Barrett Browning che ha scritto una sorta di decalogo su ‘Come ti amo‘, incredibilmente simile alla definizione data da Salvador Novo nella sua ‘Amare è‘.

LE MIGLIORI CANZONI D’AMORE DI SEMPRE PER I VOSTRI AUGURI BUON SAN VALENTINO 2025

Immaginando che tra le poesie che vi abbiamo appena suggerito (ed è piuttosto difficile) non siate riusciti a trovare degli spunti da cui ricavare i vostri auguri buon San Valentino 2025 – ed ovviamente la nostra idea è che le leggiate e le usiate così come sono, oppure che ne ricaviate delle frasi da cui partire per personalizzare i vostri messaggini -, proseguendo ed avviandoci verso la fine di questo articolo vogliamo fare grosso modo la stessa identica cosa soffermandoci (però) sulle canzoni che in fin dei conti sono poesie cantante.

Ritenuta da molti una delle migliori canzoni d’amore di tutti i tempi, la tenera ‘Endless love‘ di Lionel Richie sicuramente – e citiamo per esempio “Amore mio,/ ci sei solo tu nella mia vita/ la sola cosa giusta./ Tu sei ogni respiro che prendo/ e sei ogni passo che faccio” – vi darà degli ottimi consigli per i vostri auguri buon San Valentino 2025; ma per lasciarvene anche una seconda vi suggeriamo anche ‘How deep is your love‘ – e soprattutto la strofa “Tu conosci la porta della mia anima/ sei la mia luce nei miei momenti più oscuri/ sei il mio salvatore quando cado” – dei Bee Gees.